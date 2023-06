Policier de la route à Battice, un métier prenant : "On se forge une coquille" (vidéo)

La vitesse, oui, mais le bon sens aussi

Ce n’est pas parce que vous roulez à 125km/h au lieu de 120km/h pendant 10 secondes, que les policiers vont vous interpeller. Nous avons pu en faire le constat, lorsque nous avons accompagné Michel et Patrick dans leur voiture banalisée. "Il y a une marge de tolérance. La vitesse compteur ne correspond pas à la vitesse réelle, sans compter la tolérance de 6% imposée par le parquet." Il n’y a d’ailleurs pas que la vitesse qui entre en compte. "L’œil du policier jauge les situations. Vous pouvez ne pas rouler vite, mais coller la personne devant vous. Là, il y a un réel danger. C’est plus dangereux ceci, que de dépasser de 5km/h la limite autorisée." Il faut tout de même une continuité pour certaines infractions. "Pour la vitesse, il faut quand même une continuité dans l’infraction, on ne va pas arrêter les gens dès qu’ils font une petite accélération de 5 secondes." D’autres infractions attirent l’attention des policiers, comme un défaut d’assurance ou une mesure à prendre sur un individu spécifique. "Grâce à nos tablettes, nous pouvons directement identifier la plaque d’immatriculation. Quand elle est attribuée à une société, on sait savoir laquelle, et si c’est une personne physique, cela nous permet de savoir s’il y a quelque chose sur cette personne (une mesure à prendre). " S’ils constatent une infraction et que la personne est arrêtée, ils réalisent des dossiers photos, surtout dans les cas d’accident, mais pas seulement. "Pour les cas d’accidents, nous réalisons des dossiers photos car le juge n’est pas sur place, il est dans son bureau, il ne connaît peut-être même pas l’endroit. Il faut essayer de lui rendre le meilleur visuel possible des faits. Grâce aux photos et au compte rendu de l’accident, il peut se dire: j’ai compris ce qu’il s’est passé. "

Un métier d’émotions

Les policiers peuvent parfois se retrouver devant des gens agressifs, ou du moins, pas ravis d’avoir été pris la main dans le sac. "Le tout est de rester calme, plus vous êtes calme, plus ils s’énervent ", sourit Philippe. "On est armés pour. Ça arrive souvent. Encore la dernière fois, on arrête une voiture qui commet une infraction de roulage. On l’intercepte, et dans nos têtes, ce qu’il avait fait n’était pas trop grave, mais méritait une remarque verbale. Et finalement, il s’est mis à s’énerver et nous dire des choses du genre: vous n’avez que ça à faire ? Bon, il devait s’en sortir avec une remarque, mais il est reparti avec un PV" explique Michel. Parfois les contrôles ne se passent pas toujours comme prévu, certains usagers de la route peuvent prendre la fuite. Les policiers doivent alors se lancer dans des courses poursuites parfois dangereuses. "C’est un calcul de risque. On s’assagit avec l’âge aussi. On réfléchit à la prise de risque encourue par rapport à l’action qu’on est en train de mener. De toute façon, en cas de poursuite ou de refus d’injonction, on minimise les risques." L’objectif, que ce soit en milieu urbain ou sur l’autoroute, est de ne pas mettre en danger les autres citoyens. Les émotions peuvent être fortes, dans des contextes d’accident. "On se forge une coquille. Mais bien qu’ayant cette coquille, quand on part sur un accident où l’on sait que c’est un mortel, on se dit: sur quoi allons-nous tomber ? Une fois arrivés sur place, on se dit: ah ouais. Et ce sont les réflexes professionnels qui reprennent. Je sais que parfois certains ont besoin d’en parler, surtout avec des gens, et c’est mon rôle aussi. Dans notre métier, on vit avec la mort, comme le personnel médical, les pompiers, ou tout autre service de secours de première ligne. Notre travail est aussi d’éviter d’en arriver là. Ça passe par la prévention et la répression, essayer de trouver le juste milieu entre les deux, pour parer à des drames qui sont évitables", explique Daniel De Nève.

Tous les citoyens interpellés doivent montrer les documents du véhicule. ©Philippe Labeye

"La bête noire des camionneurs"

Qui dit route, dit forcément camion. Le poste de Battice porte une attention particulière à ces usagers de la route.

Quand les policiers partent pour certaines missions, certains véhicules sont plus adéquats que d’autres. "Le type de véhicule qu’on nous impose en service définit aussi parfois ce que nous allons faire. Par exemple, si nous sommes en striping (NDLR: élément d’identification policière classique que l’on retrouve notamment sur les voitures avec ses autocollants spécifiques), il y a des infractions que nous retrouvons moins. Le fait de voir des voitures qui remontent les files sur la bande d’arrêt d’urgence, cela se voit plus en voiture banalisée", explique Michel. Les policiers du poste de circulation de Battice ont plusieurs véhicules à leur disposition. "Nous avons des Volvo, des Audi et des motos. Nous sommes plutôt bien à ce niveau-là ", continue Daniel De Nève.

Il y a donc trois types de véhicules: les motos, les voitures banalisées et les voitures plus classiques, identifiables, de la police de la route. " L’outil de la voiture banalisée est beaucoup plus approprié pour les préventions concernant la vitesse ou les gsm au volant. Quand on roule avec ce véhicule, c’est aussi pour tout ce qui concerne la vitesse.

Et on chasse les gros excès de vitesse, mais si par exemple, on prend un grand tronçon d’autoroute comme Battice-Herstal, c’est presque impossible avec la circulation. Nous regardons évidemment tout ce qui concerne la distraction: le gsm, le journal, les chauffeurs qui regardent la télévision, etc.", explique l’agent de police, Michel.

Fer de lance pour les poids lourds

"Au niveau de Battice, en termes de contrôle, on est un peu un fer de lance en ce qui concerne les poids lourds. Nous sommes un peu la bête noire des camionneurs. Nous avons un peu de toutes les infractions concernant les camions: des problèmes techniques (nous travaillons en collaboration avec l’auto-sécurité), le temps de conduite qui n’est pas respecté (9 heures par jour maximum), ou encore la problématique du dumping social.". Ce terme est utilisé pour désigner le non-respect d’une règle bien spécifique.

"Par exemple, le fait que toutes les 4 semaines, les conducteurs doivent rentrer dans leur base. Il n’est pas rare d’avoir des chauffeurs de poids lourds qui passent plusieurs mois dans leurs camions. C’est ce que nous appelons: le dumping social. C’est un phénomène contre lequel on se bat, on lutte beaucoup." C’est justement ces aspects sur lesquels se questionne Daniel De Nève. "Ce qui est interpellant, c’est le non-respect du paquet de mobilité. " Ce paquet mobilité rassemble des initiatives au niveau européen qui ont pour but d’améliorer et rendre applicable toute une série de mesures qui permettent aux pays européens d’être au diapason en matière de transports routiers.

C’est grâce à certaines technologies que les policiers peuvent vérifier certains paramètres des chauffeurs de poids lourd. "C’est sur base de l’analyse du tachygraphe que nous pouvons vérifier ces phénomènes. Nous avons évolué vers une clé USB que nous entrons dans un portable, il va analyser les données et nous dire où se situent les infractions. Nous avons des nouvelles technologies dans ce domaine, et c’est une bonne chose."

La ceinture de sécurité, incontournable pour certains, optionnelle pour d’autres

La négligence du port de la ceinture de sécurité reste une infraction fréquente.

Ne pas mettre sa ceinture de sécurité alors que vous êtes sur l’autoroute ? Certains d’entre vous n’y ont même jamais songé. Pour d’autres, c’est une pratique courante. "Comme tout le monde le sait, les voitures sonnent quand la ceinture de sécurité n’est pas attachée. Mais la maladie, c’est quoi… ? Des gens passent la ceinture derrière eux, et mettent seulement la ventrale. D’autres accrochent la ceinture non-stop, mais ne la mettent pas du tout autour d’eux: ils s’asseyent dessus. La troisième option est de la débrancher", explique Philippe. Pour rappel, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour les passagers à l’avant depuis 1975. Pour les passagers à l’arrière, il faut remonter à 1991.

Une infraction plus fréquente sur les petites nationales

Lors de nos heures d’immersion avec la police fédérale de la route, un automobiliste a été arrêté sur l’autoroute sans ceinture et verbalisé. Mais c’est sur les petites routes que ce phénomène s’avère le plus fréquent. "Sur l’autoroute, il faut dire que c’est rare d’avoir des gens sans ceinture, ce n’est pas comme sur les nationales. Les gens, en entrant sur l’autoroute, se disent: c’est quand même un endroit dangereux. Par contre, les gens ont plus facile de ne pas mettre la ceinture sur des petites nationales. Nous en voyons tout le temps sur ces routes, comme les téléphones portables au volant." Ne pas porter votre ceinture est un réel danger, car si vous avez un choc avec votre véhicule, vous pouvez passer par la fenêtre. "Quand j’arrête des gens je leur dis: avez-vous des enfants ? Si la réponse est positive, je leur explique que les enfants regardent ce que font les adultes. Les enfants sont des éponges, ils vous regardent faire les choses, et ensuite, ils les refont. Ils veulent ressembler à papa ou à maman. Et si maman met la ceinture, ils vont la mettre aussi. Et même plus tard, quand ils auront 20 ans… Quand je vois mes enfants, je suis bien content quand je vois qu’ils partent avec leur ceinture. Ça me rassure. " Si vous ne portez pas votre ceinture, vous vous exposez à une amende de 116 €, que vous soyez conducteur ou passager.

Des chiffres qui ne mentent pas

L’efficacité de la ceinture de sécurité n’est pourtant plus à prouver: elle sauve des vies. Selon les chiffres de l’Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR), attacher sa ceinture de sécurité réduit de moitié le risque de décès ou de blessure grave en cas d’accident. "Certains ne la mettent pas car ça les gêne, ils ont pris l’habitude de ne pas l’attacher, mais c’est très dangereux ", s’étonne Patrick. Les conducteurs ont tendance à ne pas mettre leur ceinture sur les petites routes, comme l’expliquent les policiers, pourtant, même sur une route à du 30 km/h, le danger est bien réel. Sans ceinture, une collision à du 20 km/h peut déjà exposer à des blessures mortelles. Pour une collision à du 30 km/h, cela est comparable à une chute libre du 1er étage, selon l’Agence wallonne pour la sécurité routière.