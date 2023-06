"Silence, on jase": on pisse... de rire!

On dit toujours qu’il vaut mieux vérifier les choses avant d’agir. Mal en a pris à Jean-François Chefneux cette semaine. L’échevin verviétois de la Propreté publique, qui prend son rôle très à cœur, est parti à la chasse. Non pas, cette semaine à la recherche des détritus, laissés à l’abandon par des citoyens peu scrupuleux mais bien à la chasse aux WC de la gare de Verviers qui seraient fermés depuis belle lurette. Une belle lettre a été écrite de sa main à la SNCB pour y demander de nouveaux sanitaires tout en attirant leur attention sur ces "carences". Sauf qu’en fait, ces toilettes… existent déjà depuis plusieurs mois et sont ouvertes et supervisées désormais depuis un mois par le Coffee Beanz qui vient d’ouvrir… L’échevin est-il déjà pressé de passer par les isoloirs, du moins ceux de la gare ?

Et les dames alors ?

Ce sujet des toilettes publiques a également attiré notre attention sur le fait que le centre de Verviers, hormis désormais la gare pour rappel, est de plus en plus dénué de toilettes publiques. Certes, il existe encore quelques urinoirs destinés aux hommes. Mais pour les dames, il n’y a plus rien du tout… Ce ne serait pas du luxe à notre époque d’avoir des toilettes publiques pour tout un chacun. Heureusement, l’échevin prévoit une toilette publique sur la place du Martyr à la fin des travaux. Espérons qu’il n’y ait pas de nouveau retard ou report choisi car cela nous reporte au printemps 2025. D’ici là, Mesdames, il faudra vous retenir ou faire une petite trotte…

L’ombre de Marcel Simonis

Alors que la zone de police Vesdre présentait ses statistiques de 2022, un de nos confrères a souhaité prendre des nouvelles de Marcel Simonis, ancien chef de corps en conflit avec la zone. "Ce n’est pas l’objet de la conférence de presse", a déclaré, dans un sourire, Alexandre Loffet, président du collège de police. Avant d’ajouter un laconique "on gère le problème". No comment…