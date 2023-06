L’ASBL LMS-La Rainette, à Verviers, a inauguré ses locaux restaurés

L’occasion pour Simone Maréchal et Pierre Pinon, les responsables, de dévoiler une plaque commémorative rappelant le centenaire de l’ASBL, et une fresque réalisée par l’artiste verviétoise Nathalie Troquette, reproduite sur une bâche et résumant l’histoire de la Maison syndicale.

"Nous avons eu beaucoup d’échos positifs sur l’âme de la maison, qui aura bientôt 400 ans, et qu’on a tenté de préserver", explique Pierre Pinon.

Si son travail avait un peu évolué suite aux inondations, puisqu’elle est à l’origine de plusieurs actions en faveur des sinistrés, l’ASBL reprend aujourd’hui ses missions d’origine, à savoir la sauvegarde du patrimoine, l’entraide et la mise à disposition d’un lieu de partage et de rencontre. "On accompagne également les jeunes qui veulent se lancer dans la vie active", précise-t-il. Les lieux peuvent aussi être mis à disposition sur demande, pour des activités qui collent avec la philosophie de l’association.

Afin d’expliquer au plus grand nombre leurs projets, Simone Maréchal et Pierre Pinon tiendront une permanence chaque samedi, de juin à août, durant le marché. "Nous serons ouverts de 9 à 14 heures et tout le monde est le bienvenu", notent-ils.