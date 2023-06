Insécurité à Verviers : des caméras pour le parking de la piscine et le parc ?

La Maison Arc-en-ciel (Ensemble Autrement ASBL) vient de lancer une pétition , ce 5 juin 2023, pour appeler la Ville de Verviers à installer des caméras de surveillance dans le parking de la piscine et dans le parc Fabiola. Cela permettrait d’y maximiser le sentiment de sécurité. "Jeudi dernier, on organisait une grande consultation des membres et de secteur associatif sur les questions de sécurisation parce qu’il y a effectivement une recrudescence des comportements homophobes et transphobes sur les personnes, mais aussi sur les lieux qui les représentent. C’est assez régulier depuis l’agression en 2021, où trois personnes cagoulées étaient entrées pour nous proférer des injures , la porte a été fracassée à coup de bâton il y a deux semaines,…il y a aussi du repérage, des personnes qui viennent courageusement nous insulter en pleine nuit… C’est pleins de petits faits qui en soi ne portent pas à grosse conséquence, mais c’est l’accumulation qui fait que cela rend l’atmosphère moins sécurisée" , explique Jonathan Bovy, coordinateur et administrateur de cet espace de convivialité pour les personnes LGBTQIA +.