Dison: l’ADL, l’ALE et Job’In réunis en face de l’administration communale

Depuis octobre dernier, l’Agence de développement local, l’Agence locale pour l’emploi (réinsertion professionnelle) et Job’In (accompagnement de porteurs de projets), partagent des bureaux au centre-ville de Dison, en face de l’administration communale. "C’était déjà en partie le cas au château d’Ottomont, c’était vraiment une volonté de synergies. On travaille parfois sur des projets similaires, mais à des niveaux différents", rappelle Louise Massart, pour l’ADL où elle est accompagnée de Ouda Elmjiyad et de Vanessa Audin. "Le fait, pour nous, en tant qu’ADL, d’être revenus dans le centre-ville, comme c’était le cas dans le passé, c’est vraiment un plus pour nos missions. Il y a tous nos partenaires, commerçants, indépendants: cela nous permet de mieux faire notre travail !"