Des mois et des mois après sa réouverture, l’axe routier entre la gare et la place Verte de Verviers (rues du Théâtre puis Xhavée) continue d’être régulièrement emprunté à contresens par certains usagers motorisés, alors qu’il a été mis à sens unique. Incivisme ? Inattention ? Peut-être. Mais pas que… Car, à bien y regarder, il n’y a pas de panneau indiquant qu’on s’engage dans un sens unique (mais bien, dans l’autre sens, que c’est un sens interdit). Pas de panneau F19 (selon le code de la route), avec une flèche blanche vers le haut, sur fond bleu, ni au-dessus de la rue du Théâtre, en venant donc de la place de la Victoire ou de la rue de la Concorde), ni après le carrefour avec la rue Jardon ou après celui avec la rue Chapuis.

Comment, dès lors, un automobiliste ou un motard (à vélo, c’est autorisé) peut-il savoir qu’en chemin, il ne peut faire demi-tour et circuler en sens inverse, à part quand il tombe sur un panneau d’interdiction (le C1) ?

Excentré

Après la démission d’Alain Devalte, devenu conseiller communal en tant que 5e suppléant de la liste du PP (le Parti populaire), c’est le 6e suppléant, André Carabin, qui était censé prêter serment, lundi dernier à Dison. En tant que nouvel élu du PP donc, suite aux élections communales 2018, lui qui avait précédemment été directement élu, au scrutin de 2012, sur la liste du… cdH, le Centre démocrate humaniste.

Du centre à la droite-droite, quoi !

Excusé ?

Convoqué pour revenir siéger au conseil communal de Dison, André Carabin ne s’y est pas pointé, sans annoncer son absence. Cela a été acté lors de la séance qui s’est tenue après une réception officielle pour mettre à l’honneur cinq pensionnées de l’enseignement communal. L’ancien bourgmestre Yvan Ylieff (PS) a dès lors tenté une explication: "À mon avis, il n’avait pas envie de boire un verre."

Expéditif

Dans un autre registre et à Verviers cette fois, il y en a un qui n’a pas manqué son retour: Pierre Demolin, le directeur général en titre de la Ville (et, accessoirement, le président de l’Union socialiste communale). Après avoir cumulé 5 ans de mise en disponibilité (d’absence sans traitement) pour se lancer dans une autre carrière professionnelle, dans le secteur de la promotion immobilière. L’échéance pour revenir à la Ville et conserver ses droits d’agent nommé (et haut gradé) est survenue le 14 mai.

Certes, à la fin du mois d’avril, la majorité au conseil communal (dont fait partie le PS) avait voté, malgré les cris d’orfraie de l’opposition, l’abolition de cette limite de 5 ans de mise en disponibilité. Une proposition votée pas n’importe quand mais, comme par un heureux hasard, juste avant la date fatidique du dilemme, pour le président du PS local: revenir à la tête de l’administration ou laisser tomber tous ses droits (et une fameuse échappatoire en cas de coup de mou dans sa nouvelle et autre carrière professionnelle).

Ça avait été voté mais comme cela n’avait pas encore été validé par la tutelle wallonne, cela ne pouvait pas encore être mis en application, le 14 mai.

Le casse-tête a néanmoins été réglé. Le jour J, Pierre Demolin a réintégré ses fonctions de directeur général de la Ville de Verviers mais de manière quasi subliminale: simultanément, il "a été mis" en congé jusqu’au 31 mai inclus, sur base des jours de vacances qu’il n’avait pas pris en 2018, avant sa mise en disponibilité, mais qui lui avaient été payés.

Cela n’a fait que reculer l’ultimatum ?

Non parce que, entre-temps, la tutelle régionale a validé le nouveau règlement verviétois, sans plus de limite de temps à la mise en disponibilité. Mais avec des périodes de 6 mois à renouveler à chaque fois par un vote, comme ce fut déjà le cas au conseil communal de mardi, en séance à huis clos. Ouf…

Des mots cinglants

Mardi, lors du conseil communal de Verviers toujours, les élus n’ont pas mâché leurs mots à l’égard du plan provisoire de stationnement présenté par la majorité. "Honte", "assassins", "bide politique"… Écolo, PTB et Freddy Breuwer n’y sont pas allés de main morte pour qualifier cette solution qu’ils qualifient de légère. C’est vrai qu’à part la première heure de stationnement gratuite, il n’y aura pas de grands changements pour les Verviétois. Mais jusqu’à quand ? Avant ou après les élections de 2024 ?

Soutien au peuple palestinien

Une motion a également été présentée par le PTB, le PS et Écolo pour demander que Verviers n’ouvre de relations avec l’État d’Israël et ses institutions. Depuis plusieurs mois, les tensions entre le pays et la Palestine ne cessent en effet de croître. Une situation qualifiée d’apartheid par de nombreuses ONG. Pas évident toutefois de convaincre les autres membres du conseil de l’impact que pourrait avoir la ville dans ce conflit "lointain". Nouveau Verviers, par le biais de Romain Stoffels, a décidé de s’abstenir sur cette motion qui ne porte pas "sur une thématique communale". Le MR et les Engagés ont fait de même, à l’exception du conseiller Claude Orban.