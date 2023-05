Le prévenu doit également répondre de torture, de traitements inhumains et dégradants, ou d’obligation de prendre de la cocaïne. Vu la gravité et l’horreur des faits qui lui sont reprochés, le ministère public réclame également une mise à disposition du tribunal d’application des peines pour 10 ans.

Les jours de la jeune femme étaient menacés après les sévices que lui a fait subir son mari. Elle passera d’ailleurs plus d’un mois aux soins intensifs. "Durant plus de 36 heures, Monsieur l’a torturée, l’a frappée à coups de câble électrique dénudé. Elle présente des brûlures au niveau du vagin, où le prévenu éteignait ses cigarettes. Elle a été violée à l’aide d’une tringle à rideau et a subi les pires humiliations", a détaillé la procureure du Roi.

Le prévenu, né en 1991 et originaire de Verviers, suspectait son épouse d’entretenir une relation incestueuse avec son frère.

Les faits se sont déroulés en présence des trois enfants du couple, nés en 2015, 2017 et 2021.

La victime a pris la parole lors de l’audience. "Je suis victime de mon mari mais, il ne faut pas oublier que lui est victime de la drogue", a confié la jeune femme, semblant encore sous l’emprise de son mari.

Le prévenu, lui, minimise les faits et nie certaines préventions, dont la tentative d’assassinat.

Le jugement sera rendu le 23 juin.