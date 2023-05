Le boulanger Conrath demande à la Ville de Verviers plus de clarté dans sa communication

Le boulanger verviétois Michaël Conrath a interpellé le conseil communal ce mardi 30 mai au sujet, entre autres, des méthodes de communication de la Ville. Celui-ci a notamment pointé les communiqués sur "la cité administrative sur le site Belgacom ou la méga place à la place du C&A avec la poste avec plans à l’appui." Des projets qui n’ont pas abouti. Il a aussi évoqué le plan "parking" présenté pour finalement être mis au frigo, le projet de rénovation du Grand-Théâtre, où "les chiffres sont difficiles à suivre", ou encore la future cité administrative et sa géothermie "alors que des forages doivent être réalisés". "En tant que simples citoyens, on ne s’y retrouve plus, déplore-t-il. Il faudrait à la Ville des règles drastiques pour mettre de la clarté dans sa communication."