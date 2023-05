Au CHR, les pédiatres sont sur tous les fronts: "On est tous polyvalents"

Une prise en charge pluridisciplinaire

Ils sont huit à mener le service de pédiatrie, chacun, avec sa spécificité. "Nous avons vraiment un travail d’équipe. Les différents pédiatres s’occupent des différentes branches", explique le Dr. Jean-François Questiaux, chef de service de pédiatrie. Certains sont spécialisés en gastro-entérologie, cardiologie ou encore référents pour les urgences. Un pédiatre est attitré à chaque secteur. "Nous sommes tous polyvalents, on sait tous tout faire. Étant donné que nous sommes huit, nous avons une garde, un jour sur huit. Donc, tout ce qui se passe au niveau de l’enfant durant la nuit, nous devons nous en occuper. Nous sommes obligés de tout faire, car nous sommes un hôpital général, ce n’est pas un hôpital tertiaire ou universitaire comme le CHU ou la Citadelle. On doit garder une activité générale." Pour le médical, les patients de 0 à 15 ans sont considérés comme étant des enfants. Au niveau psychologique, cela va de 0 à 18 ans. Le service de pédiatrie est sur tous les fronts. Tout d’abord, il y a évidemment les consultations classiques qui peuvent se faire sur rendez-vous. En complément, des consultations sans rendez-vous sont proposées de 9h à 14h30, elles sont apparentées aux urgences. "Si l’enfant ne présente pas de symptômes graves, on peut le rediriger vers cette salle de consultation." À côté de ces services, des lits d’hospitalisations sont prévus. Les membres de l’équipe pédiatrique sont également présents pour tout ce qui concerne la maternité, le bloc d’accouchement ou encore la néonatalogie.

Le Dr. Jean-François Questiaux, chef de service de pédiatrie. ©EDA

Des pédiatres toujours sur leur garde

Évidemment, chaque pédiatre est référent dans un domaine, car beaucoup de soins sont proposés par les membres du service de pédiatrie. Ils interviennent aussi dans certaines situations nécessitant leur aide. Dans le service de maternité, ce sont les sages-femmes qui s’occupent des enfants et les gynécologues qui s’occupent des mamans. Les pédiatres ont eux un rôle de surveillance et d’urgence. Ils doivent également parfois se rendre dans le bloc d’accouchement, dans des situations compliquées. C’est par exemple le cas des accouchements dystociques, qui représentent 1 cas sur 10. "Nous sommes parfois appelés dans le bloc d’accouchement quand les bébés ne vont pas bien. Et moins on nous explique, plus c’est grave. Moins on nous explique, plus il faut courir. La garde est rappelable en pédiatrie, on est là dans le quart d’heure. Le rôle des sages-femmes est très important. Il faut déterminer quand nous appeler. En général, c’est en amont, mais parfois, ce n’est pas possible, il faut venir maintenant.",explique la Dr. Aurélie Collins. Pour d’autres actes médicaux, une aide peut-être fournie afin d’accorder à l’enfant un suivi pédiatrique: pour les prises de sang, des infirmières pédiatriques sont chargées de les réaliser, pour des IRM, une anesthésiste pédiatrique est disponible, etc. Les pédiatres ont également des rôles parfois différents pour le bien être du patient.

"Tous les matins, un pédiatre tourne en néonatalogie et en maternité. Nous voyons les nouveaux nés. Nous avons séparé ceux-ci de l’activité de la pédiatrie car au niveau infectieux, il ne faut pas que ce soit la même personne qui voit un enfant venant pour une grippe et que, dans la minute suivante, il aille voir un nouveau-né qui est sain. On a donc séparé les deux. En arrivant, on voit soit des enfants sains, soit des enfants malades. Mais on va éviter de faire les deux en même temps."

Les urgences, un service sous pression

Qui dit urgence, dit forcément stress. Les personnes qui arrivent sont très souvent en panique et attendent de ce service une prise en charge directe, presque immédiate ce qui amène des états de nervosité pour chacun, les parents comme pour le personnel soignant habitué à ces situations délicates.

"Il faut rester empathique avec les parents stressés. Quand on devient parents nous-mêmes, on comprend mieux. Mais parfois, le stress peut rendre les gens agressifs, et c’est surtout vrai aux urgences. C’est pour ça que c’est fatigant et souvent compliqué. L’hospitalisation reste également complexe, car il y a parfois de la gravité. Il faut expliquer à des parents que non, ça ne va pas. Que l’on fait tout ce qu’il faut, mais que ça continue à ne pas aller, et je dois envoyer leur enfant en soins intensifs. Et ça, ce n’est pas simple."

Un travail d’équipe avant tout

Chaque jour, ils sont des centaines de membres du personnel médical à se rendre au CHR Verviers afin d’aller y travailler. Tous les rôles ont leur importance et se complètent afin que le patient puisse être suivi de manière optimale.

Toute l’équipe infirmière est mobilisée pour surveiller les enfants hospitalisés. ©EDA

L’hôpital, c’est un travail de fourmis: infirmiers, sages-femmes, assistants, puéricultrices ou encore éducateurs...Chaque membre de la chaîne a son rôle à jouer au sein des différents services du CHR, afin que tout puisse fonctionner de manière optimale pour le patient.

Une formation spécialisée

En pédiatrie, les infirmières doivent suivre une spécialisation afin de pouvoir pratiquer dans les hôpitaux.

"En hospitalisation, nous sommes plus ou moins 40 à travailler ici, mais c’est difficile à compter avec les temps partiels et ceux qui travaillent sur plusieurs services", explique Pauline, cheffe infirmière. "Par exemple, nous avons commencé à introduire des infirmières pédiatriques aux urgences pour apporter des soins plus adaptés à l’enfant et développer tout le secteur pédiatrique aux urgences. Les infirmières qui travaillent ici tournent sur deux ou trois services (polycliniques, urgences et néonatalogie)."

La spécialisation en pédiatrie pour les infirmières dure durant un an à temps plein ou deux ans en cas de mi-temps de travail.

Chaque rôle est primordial

Alors que les patients sont dans la salle d’attente des urgences, les infirmières doivent choisir les patients selon la gravité des cas. Ce n’est pas le premier arrivé, le premier pris en charge.

"On ne prend pas les enfants par ordre d’arrivée et ça, parfois, c’est difficile pour les gens de le comprendre. Cela peut attiiser de l’agressivité chez certaines personnes. Nous comprenons leur impatience. Mais les urgences, c’est un tri d’urgence. Nous avons des grilles d’évaluations qui permettent d’évaluer la gravité, est-ce que le patient doit être pris en charge dans 10 minutes ? Dans une heure? Tout de suite?"

Le rôle du tri reste toujours primordial dans ces situations. "Quand il y a beaucoup de pédiatrie, notre rôle est important pour déceler celui qui doit passer en priorité avant les autres", explique une infirmière en charge du box de tri. Cette étape passée, deux box sont prévus aux urgences spécifiquement pour les enfants qui en ont besoin. Une infirmière pédiatrique est généralement disponible à partir de 14h afin de rester sur place. Avant cette heure, l’équipe se déplace si nécessaire.

"Aux urgences, nous avons toujours un représentant de l’équipe pédiatrique qui est de garde sur place. On fonctionne avec des assistants, donc de jeunes pédiatres en formation. Ils sont aux urgences physiquement et nous, on est au téléphone derrière. On fonctionne comme cela car nous devons aussi être à la maternité, et nous ne pouvons pas être à deux endroits en même temps", poursuit la Dr. Aurélie Collins.

Dans certains cas, très urgents, tout le monde se mobilise.

"Nous avons un lit de déchocage pédiatrique. Si le patient arrive gravement malade, qu’au tri infirmier, on a estimé qu’il était en danger vital, on va le placer sur le brancard en déchocage. Et là, tout s’active tout de suite, beaucoup de monde arrive, on monitorise…"

Quelles sont les maladies de nos enfants ?

En fonction de l’âge des enfants, différentes maladies peuvent survenir, certaines nécessitent une hospitalisation, et d’autres, un séjour en hôpital de jour.

Les membres du service de pédiatrie doivent faire face à différentes maladies de l’enfant. Évidemment, il y a celles qui amènent les parents à se présenter à l’hôpital, en cas de symptômes trop importants et inquiétants. D’autres enfants sont suivis en consultations, que ce soit pour des pathologies chroniques, ou pour des examens plus ponctuels.

Des cas d’hospitalisation

Durant la période néonatale, c’est souvent "la fièvre qui amène l’enfant à l’hôpital. Quand un enfant fait de la fièvre entre 0 et 3 mois, il faut qu’il soit vu à l’hôpital et gardé sous surveillance afin qu’on réalise un bilan. La deuxième raison est souvent due aux inquiétudes parentales face à ces symptômes: quand l’enfant vomit ou ne respire pas bien. Dans ces tranches d’âge, on est très vigilants, car ce sont des enfants qui n’ont pas beaucoup de réserves. On va les garder pour voir comment ça évolue afin de déterminer s’il s’agit de quelque chose de grave ou de banal. C’est parfois difficile de faire la différence au départ des urgences. Ils peuvent donc être hospitalisés." Chaque âge a ses pathologies. Entre 0 et 2 ans, la bronchiolite est la maladie principale qui amène des enfants à l’hôpital. "La bronchiolite est un gros pourvoyeur d’hospitalisation, mais c’est très saisonnier. Cette année, c’est durant les mois de décembre et janvier que nous avons eu beaucoup de cas. Nous en avons encore périodiquement comme ça, mais nous n’avons plus que 15 enfants hospitalisés actuellement. Mais il faut dire que la bronchiolite est quelque chose de banal, nous avons beaucoup d’enfants que nous recevons et que nous n’hospitalisons pas. Si un enfant a une fièvre mal tolérée, une détresse respiratoire avec un tirage (le fait d’avoir la peau qui creuse entre/sous les côtes), une respiration très rapide au-dessus d’une fois par seconde, etc.", tous ces symptômes vont amener les parents à l’hôpital où l’enfant sera probablement gardé. Mais dans la majorité des cas, une hospitalisation de l’enfant ne s’avère pas nécessaire. "La grande majorité des bronchiolites sont traitées à domicile."

La néo-natalité possède des lits d’urgences, des infirmières veillent sur les bébés. ©EDA

Certaines maladies touchent les enfants de tout âge

"Les pneumonies et infections urinaires peuvent toucher les enfants à tout âge, tout comme les méningites."

Les membres du personnel peuvent aussi faire de tristes découvertes lors de visites aux urgences, et dans ces cas, il faut agir vite. "Il arrive parfois que nous découvrons des leucémies ou des tumeurs solides aux urgences. Dans ce cas-là, l’enfant est directement déplacé vers l’hôpital universitaire, car nous ne gérons pas les cas d’oncologie."

L’hôpital de jour, pour les traitements

Au sein de l’hôpital de jour, de jeunes patients peuvent être admis durant quelques heures afin de recevoir un traitement pour une maladie chronique. "Il y a certains enfants pour lesquels il faut faire des injections régulières. Cela dépend des maladies et il y a des traitements par voie intraveineuse qui sont nécessaires. Nous avons des patients drépanocytaires, des enfants avec des déficits immunitaires qui viennent pour des compléments d’anticorps, des maladies génétiques qui ont besoin d’enzymes, etc. Nous sommes dans le réseau Elipse (avec la Citadelle de Liège et le CHU de Liège entre-autres) et on partage ces patients dans nos deux hôpitaux. Les traitements sont souvent initiés dans l’hôpital universitaire et ensuite une partie des cures sont faites par nos soins afin de diminuer la charge pour les parents. C’est tout l’intérêt des hôpitaux de proximité, de rapprocher les soins du domicile des parents. Nous pouvons avoir des cures qui se passent chez nous et quand l’enfant doit aller voir son spécialiste, il ira à la Citadelle. Au niveau des enfants touchés par la drépanocytose, nous en avons quelques-uns. C’est une maladie génétique dépistée dès la naissance. Il s’agit d’une maladie des globules rouges qui n’ont pas une forme normale et qui peuvent se coincer dans les vaisseaux sanguins. Ce qui peut créer des crises vaso-occlusives."