Les Dolympiades 2023 sont Sold out à Dolhain (Photos et vidéos)

Le festival s’est ouvert dans une ambiance guinguette avec un public plutôt mixte, selon les organisateurs, en compagnie de La Bande à Lolo. "Vendredi, il y avait environ 300 personnes, c’est le jour où on a eu le moins de monde", commente le président de l’ASBL Le Kursaal et échevin de la Culture, Jacques Soupart.

Quant au samedi et au dimanche, le chapiteau atteint le maximum de sa capacité en affichant Sold out. "Je m’y attendais, il fait super beau, les gens ont envie de ressortir. En plus, on a une belle programmation, je pense que les gens attendent ça, des musiques qu’ils aiment."

Cette année, la scène s’est installée sur le site Hoeck ce qui a permis aux organisateurs de prévoir une scène camion pour un DJ qui permet de maintenir l’ambiance entre chaque concert. Le style de musique s’adapte en fonction de la programmation sous le chapiteau. "Il n’y avait pas ça l’année dernière par manque de place mais quand on organise les Dolympiades au Kursaal, on a toujours eu une scène extérieure. On a essayé de recréer la même ambiance."

L’édition 2023 est un succès pour les organisateurs qui sont heureux de revoir le public si enthousiaste.

Que devient l’offre culturelle dans la ville de Limbourg ?

Sans la salle du Kursaal, l’offre culturelle a été revue à la baisse mais les acteurs de terrain tentent de trouver des solutions.

Jacques Soupart et Isabelle Megack font partie des membres de l’ASBL Le Kursaal, organisateur. ©Cindy Thonon

"C’est la vie culturelle de la commune le Kursaal. Il y avait des événements tous les jours avant: des répétitions de fanfares, des manifestations internes … C’est plus que nécessaire de le remettre en route", affirme Jacques Soupart, l’échevin de la Culture (La Limbourgeoise).

Avec l’absence de point de repère comme le Kursaal l’était, les manifestations culturelles sont plus discrètes dans la Ville cependant les grands événements comme les Dolympiades, le carnaval ou d’autres manifestations extérieures essayent de se maintenir. "C’est compliqué de faire autrement pour le moment parce qu’on essaye de garantir une qualité de spectacle et une qualité sonore aussi bien pour les artistes que pour les spectateurs. De voir que les gens ont répondu comme ça [NDLR: aux Dolympiades], c’est clair que nous, ça nous booste", ajoute Isabelle Megack membre de l’ASBL Le Kursaal.

Les dégâts du lieu emblématique culturel sont toujours importants, l’odeur d’humidité y règne toujours. "J’espère que plus haut on m’entendra. La recherche de fonds est toujours à l’ordre du jour, il nous faut plus d’un million d’euros pour faire les travaux", se désole l’échevin de la Culture. Cependant l’équipe de l’ASBL Le Kursaal ne perd pas espoir. "On refera des manifestations culturelles là mais ce ne sera pas demain", poursuit-il. "Limbourg est une ville volontaire qui mettra tout en place pour garder la culture à Dolhain. Je pense qu’on fera tout pour y arriver", enchérit Isabelle Megack.