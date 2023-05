La commune de Plombières n’a pas été contactée directement par la société Cold Water, mais par "une entreprise qui voudrait l’accueillir en son sein", a confirmé la bourgmestre Marie Stassen (OCP) lors du conseil communal de ce 25 mai 2023. Marc Simons (URP) s’interrogeait en effet sur les vues qu’aurait Cold Water, après s on avis négatif reçu à Baelen, sur un terrain en bord de Gueule à Hombourg. Le projet de ferme a saumons aurait, selon les quelques informations en possession de la majorité, une taille beaucoup plus petite et surtout l’entreprise a déjà un accès à l’eau (c’est la demande de forages tests qui a été refusée à Baelen). "Ils ne souhaitent pas partir là-dedans si le Collège était contre. Produire du saumon chez nous, local, pourquoi pas. Mais pas dans n’importe quelles conditions que ce soit pour le captage d’eau, le bien-être animal ou le rejet des eaux usées. On est en train de faire des vérifications (NDLR: auprès de la commune de Baelen, du WWF, de Gaia, de la municipalité suisse où se trouve la ferme existante,..).", a insisté la mayeure, et d’assurer, "On n’avancera pas sans en discuter avec vous !"

2.Lotissementrue Windt

Le conseil communal a également approuvé, dans le cadre du permis d’urbanisme rue du Windt, l’élargissement des voiries Windt et Anciens fours pour la création de zones de stationnements et de trottoirs d’environ 70 m2, ainsi que l’acquisition gratuite d’une zone arborée de 6 000 m2, entre le site minier et les prairies du Windt.

3.Lesfinances dans le vert

La 2e modification budgétaire de l’année a également été votée. Le boni est ramené à 432 000 € (contre 412 000 initialement prévus). À noter du côté de l’extraordinaire, des montants supplémentaires pour les projets suivants: + 90 000 € (stationnement pour vélo), +75 000 € (remplacement des compteurs et monitoring), + 50 000 € (frais de projet pour la réfection de la salle de gym de Plombières), +30 000 € (acquisition de bulles à verre pour Moresnet),…

4.Finde l’atelier de repassage

Malgré la demande, le service de repassage de l’Agence Locale pour l’Emploi doit cesser ses activités d’ici la fin de l’année. À cause du manque de candidats, l’ALE n’arrive plus à combler le déficit du service (qui n’a jamais été rentable) par le service d’aides ménagères.

5.Recueillement

La séance a été évidemment marquée par la disparition inopinée de Marc Belleflamme. Une minute de silence a été respectée.