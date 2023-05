Bonne nouvelle, le Carrefour Express de la place du Monument a pu retrouver ses clients ce mardi 23 mai 2023. Touché par un important incendie en mars dernier, provoqué par un problème électrique, le petit supermarché a rouvert ses portes.

"Les six collaborateurs ont travaillé d’arrache-pied afin d’être présents pour la saison touristique. L’équipe soudée est ravie d’accueillir à nouveau la clientèle qui n’a pas manqué de marquer son soutien durant ces semaines de reconstruction", indique l’enseigne. Le magasin est ouvert tous les jours de la semaine de 7 h 30 à 20 heures, et de 8h à 20 heures les week-ends et jours fériés.

Le Lidl d’Ensival a fait peau neuve

Après quelques jours de fermeture, le Lidl d’Ensival, situé En Mi-Ville, s’est doté d’un nouveau look. Rouvert ce vendredi, le supermarché a été complètement réaménagé en vue d’accueillir de nouveaux produits et d’améliorer "l’expérience des clients". Il dispose désormais d’une offre comparable à celle des Lidl de Verviers et de Malmedy.