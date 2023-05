Verviers: une permanence pour sensibiliser aux mutilations génitales féminines au centre de planning familial Soralia

C’est donc dans une volonté d’action concrète et de renforcement de sa présence sur le territoire verviétois que ce groupe va proposer, dès le vendredi 9 juin 2023, une permanence hebdomadaire dans les locaux du centre de planning familial Soralia, rue Saucy 14, à Verviers. Tous les vendredis, de 9 h 30 à 12 h 30, toutes les femmes concernées de près ou de loin par les mutilations génitales pourront pousser la porte du planning familial et trouver une oreille professionnelle attentive pour se confier ou poser des questions sur le sujet. Cette permanence vise ainsi à sensibiliser les femmes, jeunes ou plus âgées, sur les mutilations génitales, interdites en Belgique rappelons-le, et sur leurs conséquences physiques. "Le GAMS a vu une opportunité de s’implanter à Verviers, dans notre quartier, afin de proposer un rendez-vous complémentaire à celui qui est déjà proposé au CHR Verviers les vendredis après-midi, au sein du service de gynécologie du docteur Julie Alexandre, explique Rémi Gueuning, coordinateur du centre de planning familial Soralia. Là où le rendez-vous à l’hôpital de Verviers touche une population déjà suivie par un gynécologue, ici, cette nouvelle permanence espère toucher un public plus large en proposant une prise en charge psychosociale à toute femme excisée ou à risque de l’être. Le but est notamment de permettre de pousser la porte d’une moins grosse structure que l’hôpital qui peut, peut-être, effrayer."

"L’objectif est d’offrir des permanences au plus près des communautés concernées. La ville de Verviers accueillant une large communauté somalienne, il était évident qu’une présence au cœur de la ville était nécessaire", indique le GAMS, par voie de communiqué.

Ce dernier insiste notamment sur le sujet maintenant, avant la période estivale et d’éventuels retours au pays pour des jeunes femmes qui pourraient y être excisées.

Permanence sur rendez-vous de préférence ; contact: 0492 26 79 45