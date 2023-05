Spa : un chantier minutieux a débuté aux anciennes écuries de la gendarmerie

Cela bouge depuis début avril du côté de l’avenue Reine Astrid, à Spa: le chantier de déconstruction-reconstruction aux anciennes écuries de la gendarmerie a débuté. Ne reste de l’ancien bâtiment que trois façades, celle avant et les deux latérales. Pour rappel, c’est là que déménagera le centre de médecine générale Meyerbeer. "L’idée, c’est de les maintenir provisoirement, pendant la durée de la déconstruction et de la reconstruction d’une nouvelle structure portante à l’arrière de ces façades et au fur et à mesure de la construction, on va raccrocher les façades existantes. Elles constitueront un parement à la nouvelle construction", explique Nicolas Haulet, gestionnaire du projet chez Eloy.