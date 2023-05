Welkenraedt, l’association des Enfants de la Paix, créée en 1981, vient de mettre à profit le long week-end de l’ascension pour rénover le magasin situé au 12 de la rue de l’Église. La vingtaine de bénévoles et les familles ont "travaillé d’arrache-pied pendant quatre jours" pour redorer un lieu ouvert voici presque 10 ans.

"C’était un magasin qui avait besoin d’être rafraîchi un petit peu… beaucoup (rires)", évoque Josée Janssen, qui a repris les rênes du point de vente (et de dépôt) avec Francine Van Arkel. "Francine et moi, nous nous sommes rendues en Inde avec Monsieur Joseph Weber (désormais décédé, NDLR) . Nous avons vu, sur place, ce qu’il avait développé. C’est pour cela que nous avons décidé de continuer, de reprendre le magasin de Welkenraedt. Notre équipe est uniquement composée de bénévoles, nous sommes une vingtaine. Tous les bénéfices vont à l’association des Enfants de la Paix qui soutient deux homes en Inde (à Hyderabad, depuis 1992 et bénéficiant à 185 enfants, et à Tiruvannamalai, depuis 2015 au profit de 46 filles, NDLR) . Philippe Reul, actuel président de l’association, a d’ailleurs d’autres projets (dont des homes) en Inde. L’objectif est bien de poursuivre les projets de Monsieur Weber."

Car le but premier de l’association demeure l’éducation scolaire des enfants en Inde, et plus singulièrement des filles. "Quand on éduque une fille, on éduque une génération", nous confiait Joseph Weber en 2018.

Ainsi, les magasins de Verviers et Eupen se sont ramifiés au point central de Welkenraedt. "On travaille sur les trois magasins, mais le gros du stock est ici (nous avons plus de place), reprend Josée Janssen. Au sein de notre magasin, on trouve évidemment des vêtements (pour dame, homme, enfant et bébé), mais également des livres, des jeux pour les enfants, de la brocante, de la literie… Ce sont des articles que l’on reçoit, des dons de Welkenraedt et d’ailleurs. Avant, notre clientèle était surtout composée de gens dans le besoin. Nous en avons toujours, mais nous avons aussi de plus en plus de jeunes personnes sensibilisées à l’écologie, à la récupération. Et c’est d’ailleurs ce qu’on veut développer, pour apporter un petit geste écologique et jeter le moins possible, créer moins de déchet." Une alliance vertueuse entre les buts de l’ASBL et les moyens développés pour y parvenir.

Le magasin est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17 h, et le samedi jusqu’à 14 h.