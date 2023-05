Une flotte de véhicules électriques pour livrer le courrier à Verviers

La flotte du centre de distribution de Thimister (114 tournées au total, dont les 42 tournées à Verviers) devrait évoluer jusqu’à devenir 100% électrique et permettre de livrer colis et courrier sans émission dans les autres entités de la région. "bpost contribue à une évolution urbaine plus écoresponsable à Verviers et notamment au centre-ville où tout le monde se rappelle encore des inondations dévastatrices. La moitié de notre parc automobile est électrifiée mais on ne compte pas s’arrêter là. Dès que d’autres véhicules verts nous parviendront, nous étendrons la zone de livraisons sans émission. Les agents distributeurs contribuent, au quotidien, à cette transition écologique", commente Geoffrey Dokens, responsable du MCM de Thimister-Clermont.

Cette démarche est renforcée par un réseau de 10 points d’enlèvement. Cela permet aux habitants de la zone d’aller récupérer leurs colis, à pied ou à vélo, à quelques mètres de chez eux. "De la sorte, la réduction d’émission est encore plus importante et la qualité d’air améliorée", conclut bpost.