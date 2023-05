La caserne du Plateau inaugurée ce lundi: une étape cruciale pour la zone VHP (photos & vidéo)

Geste fort, la cérémonie a commencé non pas par la traditionnelle découpe du ruban, mais par un hommage aux sapeurs pompiers "victimes du devoir" à la stèle qui leur est dédiée à l’entrée du site. Une fois la plaque commémorative dévoilée, le commandant a guidé la ministre de l’Intérieur à travers les différents espaces qu’offre la nouvelle caserne (lire ci-contre). "Un outil moderne et fonctionnel", "symbole de notre engagement envers les citoyens", a souligné le pompier lors de son discours. Des héros qui risquent chaque jour leur vie pour en sauver d’autres "méritent de faire leur travail dans les meilleures conditions possibles", a quant à elle insisté Annelies Verlinden, avant de rappeler que cette nouvelle caserne et ce rassemblement sous le même toit des pompiers de Battice et de Herve cadraient avec la réforme des services d’incendie visant des économies d’échelle tout en optimalisant le service aux citoyens. "C’est une étape cruciale de franchie, que je ne peux que saluer en tant que ministre de l’Intérieur !"

Elle a par ailleurs applaudi l’effort budgétaire des différentes communes de la zone. "Malgré les difficultés budgétaires auxquelles sont confrontées les communes, le conseil de zone a continué à investir pour les pompiers", s’est réjoui Jean-Luc Nix et de remercier les bourgmestres présents dans l’assemblée. Marc Drouguet et Pierre-Yves Jeholet ont, eux aussi, loué l’engagement des pompiers, "en 1re ligne pour sauver la vie d’autrui, quitte à se mettre en danger eux-mêmes."

La catastrophe de juillet 2021 était également présente dans ces mots pour appeler à développer la culture du risque auprès de la population, notamment des enfants. Finalement, les gros chantiers ne sont pas finis pour la zone de secours: le marché des travaux pour la nouvelle caserne de Verviers va prochainement passer en conseil de zone !

Caserne du plateau pompiers Vesdre Hoegne et Plateau Herve 2023 ©Romain RIXHON

