Journée festive pour les 30 ans de la Glanée, à Verviers

"La Glanée, à l’époque, répondait à la demande de parents de l’Apem d’avoir une maison pour accueillir leurs enfants la nuit. Dix ans après la Fermette, notre structure d’accueil de jour, la Glanée était la suite logique du projet d’accompagnement de nos bénéficiaires dans leur parcours de vie. Au début, 15 résidents trentenaires logeaient en semaine et allaient en journée à la Fermette participer aux activités et ainsi mettre en œuvre leurs capacités. Petit à petit, certains sont restés le week-end, au début un par mois, dans ce qui était devenu leur maison. En 2009, vu le vieillissement d’une partie de nos bénéficiaires, la Glanée a décidé d’ouvrir 24 heures sur 24", rappelle-t-il. En 2011, une extension a été construite sur fonds propres. "Que de chemin parcouru en 30 ans ! Que de dévouement de notre personnel pour accompagner au mieux nos résidents et rassurer au mieux leur famille… Tout cela est possible grâce à eux, à la confiance des familles et à notre réseau de bénévoles", souligne Henri-Christian Massin.

Après un petit apéro concocté par le service traiteur du Relais de la Fermette, les participants ont pu assister à une démonstration de rapaces. Celle-ci fut suivie par un concert d’un groupe de gospel, d’une accordéoniste et d’une chorale. Une rétrospective de photos était aussi visible dans un cabanon dans le jardin. Un coin "souvenir" a aussi été inauguré, pour que les proches de résidents décédés puissent venir se recueillir. "La Glanée est un lieu encadré par des professionnels mais qui reste familial, note Laurence Chevigné, directrice adjointe de la Glanée. C’est une maison où il fait bon vivre. "