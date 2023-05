Les escaliers de la rue de Rome, à Verviers, peints aux teintes LGBTQIA+

"Il y avait déjà une volonté de la Ville de Verviers de montrer qu’elle est une commune qui accepte toutes les diversités, notamment en hissant chaque année le drapeau sur l’hôtel de Ville, rappelle Jonathan Bovy, administrateur et coordinateur pour le service social de la MAC Verviers – Ensemble Autrement ASBL. Cette fois, on voulait aller un peu plus loin avec quelque chose de durable, avec cet escalier qui va perdurer dans le temps et qui montrera aux citoyens et citoyennes que Verviers veut aller vers encore plus d’inclusivité."

Pour la Maison Arc-en-ciel, le lieu est aussi particulièrement symbolique. "Ces escaliers se trouvent à proximité de deux institutions, SFX 1 et le CRVI, avec des publics que l’on touche, puisque la MAC se rend dans les écoles et travaille aussi avec des demandeurs de protection internationale LGBTQIA +, précise-t-il. Cela symbolise aussi la montée vers l’égalité pour tous, step by step (NDLR: pas à pas), comme tous nos combats." Pour l’échevin Antoine Lukoki (PS), "ces escaliers sont également le lien entre le Verviers “d’en haut” et celui “d’en bas”."

Pour les 20 ans de la loi autorisant le mariage pour tous et toutes, la MAC Verviers organisait également de 16 à 20 heures un shooting photo avec une photographe professionnelle et un atelier "Kumihimo" (du tressage japonais) pour confectionner des bijoux et accessoires. "Cette loi pour le mariage pour tous était le fer de lance de tout ce qui a suivi après, en matière d’inclusivité, même s’il reste encore du travail sur les thématiques LGBTQIA +", conclut Jonathan Bovy.