Ginette Fabritius, présidente du CPAS de Malmedy, démissionne pour raisons de santé

Elle ne se retire toutefois pas complètement puisque "elle a manifesté sa volonté de pouvoir continuer à s’investir comme Conseillère de l’Action Sociale pour continuer à suivre les dossiers initiés et également par respect pour ses nombreux électeurs qui l’avaient soutenue lors du scrutin d’octobre 2018", poursuit Alternative. "Le groupe Alternative tient à saluer l’implication de Ginette Fabritius au sein du CPAS depuis les dernières élections locales. Elle s’est investie durant plus de 4 ans en ne ménageant ni sa peine, ni son temps et malheureusement ni sa santé. Elle a dû affronter de multiples crises que ce soit la crise du Covid avec ses implications extrêmement lourdes pour la population en général et les nombreux défis pour les personnes précarisées, isolées plus spécialement. La gestion du CoVid au sein des Maisons de Repos dont celle du Grand Fa gérée par le CPAS de Malmedy a été aussi particulièrement épuisante physiquement et nerveusement. À peine cette crise était terminée qu’il a fallu affronter la crise de la gestion des réfugiés ukrainiens où plus de 100 réfugiés sont arrivés dans la commune rapidement après le début de l’agression russe en Ukraine. Le bon aboutissement du dossier de la cafétéria qui apporte plus de convivialité aux résidents du Grand Fa est un dossier qui tenait particulièrement à Mme Fabritius où elle continuera à s’y impliquer en tant que volontaire."

Présidente faisant fonction du CPAS depuis décembre, Aline Pierre deviendra présidente en titre lors du prochain conseil communal (fin mai) avec l’adoption prévue de l’avenant au pacte de majorité. Son interim "a été marqué par un grand professionnalisme de sa part qu’elle continuera à mettre en œuvre dans l’intérêt des habitants de la commune et du personnel du CPAS".

La compétence scabinale du "personnel communal" gérée par Mme Fabritius sera reprise par l’échevin Simon Dethier qui s’y est déjà fortement impliqué depuis l’absence de Mme Fabritius.

"Le groupe Alternative tient également à remercier Coraline Warland pour sa disponibilité en assurant le mandat de Conseillère de CPAS ff durant l’absence de Mme Fabritius. Elle continuera son mandat de conseillère communale. Le groupe Alternative remercie également le partenaire PSPlus pour le soutien et sa correction durant cette séquence", conclut le groupe malmédien.