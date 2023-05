Une servitude est obstruée depuis les inondations à La Neuville, Olne va aller en justice pour la faire respecter

Le groupe Le Bon Sens en a profité pour demander ce que la majorité avait l’intention de faire au sujet de la répartition du produit de la vente de VOO. "On a deux points concernant des avocats sur ce conseil pour des futilités, on ne trouve pas cela normal de laisser courir autant d’argent", a pointé Jean-François Notteborn. "Le point a été adopté à l’assemblée générale d’Enodia par près de 85% des votants. La majorité a parlé…", a répondu le bourgmestre et d’insister sur le fait qu’Olne n’avait aucun élément sur lequel se baser pour remettre en cause la légalité de cette répartition. Olne reste en contact avec la Commune d’Andenne qui se sent également lésée.

Écolo a finalement demandé des nouvelles du CPAS, auquel le Fédéral réclame près de 80 000 €, pour des problèmes de forme dans les dossiers. Le groupe d’opposition a par ailleurs déploré que "l’on fasse appel à des avocats au lieu de réaliser un audit" comme il l’avait proposé par l’intermédiaire de son représentant au Conseil de l’action sociale. "Quand on nous dit que l’on demande un avocat, pour nous c’est pour trouver des coupables et aller en justice. On pensait qu’il fallait dépasser cette attitude et au contraire viser un fonctionnement plus positif !", a insisté Françoise Neuray.

"Les choses suivent leur cours", a rapporté la présidente du CPAS, Nathalie Simon Barbason, avant de revenir sur la rencontre du Conseil de l’action sociale avec l’auditeur proposé par Écolo, "On a bien échangé, c’était très intéressant. Nous n’avons pas refusé cette convention, on a postposé le point parce que nous avons mille et une choses à faire sur le plan humain au CPAS. On ne ferme pas la porte du tout !"