L’école libre d’Aubel "en projet" avec les associations voisines

Depuis le début de l’année scolaire, une nouvelle dynamique s’est créée au sein de l’école libre d’Aubel. "On avait envie de se mettre en projet avec toute l’école, mais avec un objectif commun. Après une année de réflexion, on a décidé que ce serait l’école au cœur du village et le village au cœur de l’école, notre nouveau slogan. On a choisi de faire de notre situation géographique une richesse et de travailler avec les ASBL qui nous entourent", partage la directrice, Linda Hardy. Chaque année, des maternelles à la 6e primaire, les 280 élèves s’approprient une thématique: pour les les maternelles, il s’agit de l’environnement proche, la faune la flore et de sa préservation, les 1res travaillent avec la maison de repos La Kan, les 2es avec St-Vincent de Paul, les 3es se penchent sur l’école du dehors, les 4es collaborent avec Le Bailou, les 5e partent à la découverte de l’histoire du village et les 6es préparent une mini-comédie musicale. Des projets qui donnent lieu à des rencontres tout au long de l’année comme dans le cas des 2es avec les bénévoles de Saint-Vincent de Paul. "Les enfants ont d’abord été découvrir l’ASBL, puis, ils sont allés ranger le magasin avec les bénévoles, ils ont mené une opération de récolte de dons et ils ont créé une balade à la découverte du village pour les bénéficiaires. Le prochain projet c’est de faire une décoration avec des peintures, pour la cour intérieure pour que ce soit plus gai pour les personnes qui profitent des lieux. On a rempli un appel à projets PECA (NDLR: Parcours d’éducation culturelle et artistique) et grâce à cela, il y a une personne qui les accompagne au niveau artistique !"