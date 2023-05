Les Patros de Henri-Chapelle se réuniront ailleurs: voici pourquoi

Les deux patros, qui encadrent 110 jeunes, pourront également bénéficier d’espaces de stockage au presbytère et à la maison paroissiale sur la place, mis à disposition par la fabrique d’église pour le gros matériel de leur camp.

Une réunion est encore prévue la semaine prochaine, "pour rencontrer les jeunes du patro et fixer le règlement d’ordre intérieur". Ce dernier sera strict "vu qu’ils vont partager ces locaux avec la garderie La Chenille, qui se fera aussi dorénavant au village, et l’école. Ce sera en même temps le réfectoire pour les grands de 5e et 6e primaires".

La présidente du patro Notre-Dame, Claire Georgin, est enthousiaste: "On est content d’avoir trouvé une solution et on est surtout soulagé. Les locaux aux Charlemagne étaient totalement insalubres. Cela nous arrange de bouger !"

Finalement, l’école communale peut également se réjouir car si le retour du patro à l’ancienne maison communale est possible, c’est grâce aux deux nouvelles classes qui terminent d’être aménagées dans l’ancien appartement au-dessus de l’ancien gymnase (toujours dans le bâtiment de l’ancienne maison communale) lui aussi transformé en 2021.