La brocante des Hougnes, à Verviers, a ravi les chineurs

Cette année encore et pour la 7e fois, l’ASBL Royal Réveil des Hougnes organisait sa traditionnelle brocante dans les rues du quartier. Riverains et marchands professionnels étaient au rendez-vous de 6 à 16 heures pour tenir leur stand. Et ils étaient nombreux à avoir retenu la date de l’événement, au vu du peu d’emplacements libres.