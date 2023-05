L’intelligence artificielle (l’IA, pour les férus) de Chat GPT est-elle toujours intelligente ? On peut se permettre d’en douter un peu, au regard du bug dévoilé par le bourgmestre de Malmedy, Jean-Paul Bastin. Ancien parlementaire cdH, un parti ensuite rebaptisé Les Engagés (dont il a d’ailleurs été vice-président), il a eu la surprise de prendre connaissance de son pedigree selon Chat GPT: il serait "membre du parti socialiste (PS)" et il serait né "le 5 novembre 1960 à Verviers".

Glurps ! "Non seulement ce malotru me place dans un autre parti que le mien mais il me vieillit bougrement", a contre-attaqué, sur Facebook, un Jean-Paul Bastin qui serait plutôt né le 6 avril 1974 (14 ans de différence) et à… Malmedy.

Polémique Ben Achour

Cette semaine, le député fédéral socialiste verviétois Malik Ben Achour a poussé un fameux coup de gueule sur Facebook, à l’encontre de la Jeunesse de Thimister (et pas de Thimister-Clermont, comme il l’a écrit).

En cause: un prétendu acte de discrimination, de racisme, à l’égard d’un jeune qui s’était vu refuser, par un sorteur, l’entrée à la soirée Track’Nard 2.0 organisée par ladite Jeunesse.

Laquelle a répliqué en expliquant que le jeune en question ne disposait pas de sa carte d’identité, qui était demandée à certains fêtards pour s’assurer qu’ils avaient bien l’âge minimum requis (16 ans, comme bien spécifié sur l’annonce de la manifestation), et qu’il s’est révélé qu’il n’avait que 14 ans. Qu’il s’agit bien évidemment de la seule raison de sa non-acceptation.

La Jeunesse de Thimister rejette toutes les allégations proférées à son encontre, ainsi que "tout opportunisme politique visant à exploiter intentionnellement de fausses informations".

Pour sûr, pour sa future campagne électorale de 2024, le député verviétois peut oublier l’éventuelle idée d’organiser un meeting à Thimister…

Pourvu que le bar éphémère La Rive, à Theux, ne tombe pas à l’eau ?

Le week-end passé, sur les réseaux sociaux, un projet de bar éphémère, baptisé La Rive, a été dévoilé par deux jeunes Theutois. L’événement prévoit l’installation d’une zone "chill" avec food-trucks, musique et bières locales, en bord de Hoëgne, dans le quartier de la Bouxherie. Mais l’idée, si elle a emballé de nombreux Theutois, a également fait peur à certains commerçants et cafetiers du centre qui tentent de se remettre à flot après la crise sanitaire et les inondations…

De quoi faire réagir le bourgmestre Pierre Lemarchand (IFR). Celui-ci est clair: aucune autorisation n’a encore été délivrée par la Commune et il y aura une concertation avec les riverains et les commerçants. Espérons que d’ici-là, l’eau aura coulé sous les ponts et qu’un accord pourra être trouvé pour que tout le monde puisse en profiter ?