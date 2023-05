Ferme à saumons à Baelen: la Commune refuse la demande de permis

Dans l’avis négatif déjà rendu en mars dernier, le Collège précisait que c’était bien plus largement le projet entier de la société Cold Water qui pose question et en particulier "l’utilisation d’énormes quantités d’eau (NDLR: maximum 100 m3/h), leur rejet dans le ru de Baelen et le bien-être animal."

En février dernier, les porteurs du projet n’excluaient pas d’aller en recours en cas de refus.