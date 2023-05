Fourons soutient le projet de "pays des bocages sans frontières"

La Région flamande, a expliqué le mayeur fouronnais, veut créer, en Flandre, trois "parcs paysagers". Il y avait treize candidatures au départ, qu’un jury a examinées, pour retenir sept dossiers, parmi lesquels celui du "pays des bocages sans frontières". Chacun des sept candidats a reçu un subside de 100 000 euros pour peaufiner son dossier. C’est la Société régionale du paysage de Hesbaye et de Fourons, qui s’est chargée de l’élaboration de ce masterplan, a poursuivi Joris Gaens. Le document devait être approuvé pour pouvoir être transmis à l’autorité flamande compétente avant le 31 mai prochain.

La dénomination de "pays des bocages sans frontières" correspond à une réalité, a poursuivi Joris Gaens: avec Fourons, on y retrouve les communes wallonnes d’Aubel, de Plombières et de Dalhem, ainsi que les communes néerlandaises limitrophes d’Eijsden-Margraten et de Valkenburg.

Entre ces communes, il y a un milieu naturel partagé, a-t-il poursuivi, "notamment avec les cours d’eau et les rivières qui les traversent". L’agriculture y a le même visage. "Et puis il y a des liens sociaux forts" a ajouté, un brin enthousiaste, le bourgmestre de Fourons. Et la réussite du projet peut avoir de nombreuses retombées positives "pour le patrimoine, mais aussi pour les habitants de la région". Mais aussi pour la lutte contre le réchauffement climatique, ou pour une agriculture durable.

L’opposition francophone a apporté son soutien au projet "qui prouve que la commune de Fourons fait bien partie du pays de Herve et non de la Hesbaye" a taquiné l’échevin Jean Levaux. Sans susciter de réaction dans la majorité… mais bien celle de la directrice générale, qui lui a rappelé que la société régionale du paysage "est de Hesbaye ET de Fourons".

Le Zwyn déjà assuré d’être sélectionné ?

Un collège d’experts tranchera entre les sept dossiers qui lui seront soumis et remettra son choix, en principe en fin d’année, à la ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir (N-VA). Le Zwyn, à la côte, semble déjà super-favori. Le caractère transfrontalier, y compris linguistique, jouera-t-il en faveur ou défaveur du projet de "pays des bocages sans frontières" ? On espère, pour le cadre paysager, que le premier volet de l’alternative l’emportera…

L’ajout a effectivement été adopté par cette société régionale, pour effacer l’absurdité géographique qui avait, en son temps, présidé au détachement de la commune fouronnaise pour l’arrimer à une société paysagère centrée sur un milieu naturel totalement différent.