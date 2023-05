"Sauvons Pomme, la jument": un appel aux dons est lancé par l’ASBL Val de Lienne à Stoumont

"On ne sait pas du tout comment elle s’est fait ça et on ne le saura sans doute jamais, raconte Raphaëlle Skylitsis, administratrice bénévole de l’ASBL. La vétérinaire nous a expliqué que c’était peut-être une petite épine qui serait rentrée dans la gaine du tendon et qui serait ressortie, puisqu’on n’a rien retrouvé dedans. Cela a créé une infection qui ne peut pas se réguler par elle-même. Au départ, cela ressemblait à un petit point. On l’a désinfecté puis quand on a vu que ça gonflait, on a appelé la vétérinaire."

Là, le couperet tombe. Soit on euthanasie la jument, soit elle part directement aux urgences. Une réunion a été organisée immédiatement avec tous les membres du conseil d’administration. "Il a fallu décider. Mais nous sommes dans une situation financière très, très difficile. On a dû acheter, ici, au mois de février, nos terrains. Ce n’était pas du tout prévu et on a dû utiliser toutes nos liquidités. On a aussi fait un crowdfunding. Sortir la tête hors de l’eau est donc compliqué pour le moment", rappelle Raphaëlle Skylitsis.

Mais le choix fut vite fait. Pomme a été hospitalisée le mercredi 3 mai et opérée à la faculté vétérinaire du Sart-Tilman. "Nous avons suivi nos valeurs. Ce sont nos chevaux. On y tient énormément. Nous ne pouvions pas l’abandonner comme ça", confie-t-elle. L’intervention s’est bien déroulée et elle est toujours sous observation. "Il faut voir si elle ne risque pas de refaire une infection. Si c’est OK, elle pourra être rapatriée cette semaine." Des soins ambulatoires devront être alors lui être prodigués. De quoi faire encore grimper la facture (l’opération s’élevant déjà à quelque 3000€).

Des nouvelles de Pomme seront données régulièrement sur la page Facebook du Val de Lienne. ©VDL - Grizzl'Arts

Un appel aux dons a donc été émis via les réseaux sociaux. "Notre objectif, c’est qu’elle s’en sorte. On compte sur la solidarité pour ne pas être bridés dans les soins à apporter à Pomme. Si elle ne peut pas retravailler (les tendons sont très fragiles ches les chevaux), l’idée est de la mettre en pension." Relayée plusieurs centaines de fois, la cagnotte atteint déjà 2000€. L’ASBL remercie d’ailleurs du fond du cœur les personnes qui la soutiennent "par un don, un partage ou un petit mot". Chaque geste compte en effet pour la gentille Pomme.

Un cercle équestre familial tenu par une petite équipe

L’ASBL équestre du Val de Lienne a été créée en 1995 à Stoumont. Elle propose essentiellement des activités de sensibilisation au monde des chevaux. "C’est-à-dire rencontrer le cheval, découvrir comment il fonctionne, le monter…" Elle s’adresse à la fois à un public adulte et enfant. "Mais aussi aux personnes en difficultés ou porteuses d’un handicap. On veille à ce que nos activités soient accessibles à tous", précise Raphaëlle Skylitsis. Des collaborations sont notamment nouées avec des écoles spécialisées. Des stages de sensibilisation à l’environnement sont aussi organisés. L’équipe se compose de 8 administrateurs bénévoles, un palefrenier et des monitrices.

Pour faire un don : BE81 9501 2820 4124, avec "Pomme" en communication.