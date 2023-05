Verviers: le salon du bien-être animal revient à Thil Lorrain

Dans la grande verrière de l’athénée royal Thil Lorrain, une vingtaine d’exposants se tiendront à la disposition des visiteurs. "Il n’y a pas beaucoup d’événements de ce genre en région verviétoise, rappelle-t-elle. Et on voit que la population est réceptive." Parmi les participants, on retrouvera notamment des associations et des clubs locaux, ainsi que des refuges (comme la SVPA ou le Creaves L’Hermitage, de Thimister). "Il y aura aussi des partenaires qui viennent de plus loin. C’est le cas par exemple d’Animal sans Toit", poursuit Annick Denooz. Bon à savoir également: tous les animaux seront représentés. Chiens, chats, équidés, lapins, oiseaux, rongeurs… Chacun y trouvera son compte. "Les animaux, en laisse, sont également les bienvenus."

Le salon du bien-être animal est avant tout une occasion d’aller à la rencontre des acteurs de terrain. "La sensibilisation du public est primordiale dans le bien-être animal, estime-t-elle. Et c’est aussi intéressant pour nous que ce salon se fasse au centre-ville. Cela nous permet de toucher une autre population et d’aborder d’autres thématiques, telle que les chats errants." L’entrée est gratuite et une tombola est organisée par la SVPA. Enfin, un bar et un barbecue sont prévus pour se restaurer.

Plusieurs démonstrations au programme

Tout au long de la journée, le salon du bien-être animal proposera des ateliers et des démonstrations. Celles-ci démarreront à 11 heures avec un cours d’obéissance dispensé par l’école d’éducation canine J. Cokaiko (une autre démo est prévue à 14 heures). De la Dog Dance suivra à 11 h 30.

La zone de police Vesdre et sa brigade canine feront également le show à 12 h 30 et 15 h 30. Enfin, le club Lucky Dogs se chargera de l’animation avec de la Dog Dance, à 13 heures, 14 h 30 et 16 heures.