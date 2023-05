Denis Gabriel présentera "son" Brel à Burnenville

Le chanteur malmédien se produira ce jeudi 4 mai à 14h à la salle de Burnenville. Il y présentera "son" Brel, celui dont il s’imprègne depuis des années et à qui il rend hommage à travers un spectacle La Brelgitude et des conférences. "J’ai répondu à l’appel des organisateurs, car je crois qu’il est nécessaire de soutenir des initiatives locales qui souhaitent redynamiser une salle et un village. L’idée est de rassembler des personnes autour d’un projet, qu’il soit musical ou autre afin qu’elles se rencontrent et partagent. Cela me parle, cela fait partie de ma philosophie." Anim’hé est une section de l’ASBL Hé do mé qui gère la salle du village de Burnenville. Cette section à vocation culturelle a été créée l’an dernier et ses responsables peuvent tirer un bilan positif de cette première année.