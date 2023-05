Comment prévenir de futures inondations au circuit de Spa-Francorchamps ?

Il faut savoir qu’en 2021, le circuit a été inondé deux fois. Nous avons eu des réunions préalables avec Élisabeth Guillaume, qui est conseillère communale et directrice technique au Circuit, pour essayer de trouver des solutions par rapport à ce problème d’inondation. En juillet 2021, il y a eu de gros dégâts, avec notamment des soulèvements de chaussées. Imaginez que ça arrive en plein week-end de Formule 1 ou lors d’une autre course, on ne voulait plus vivre une situation pareille. Or, le cours d’eau du Rohon est sous la responsabilité communale. On a donc décidé de répondre à cet appel à projets ensemble. Le Circuit financera une partie des aménagements, qui vont le soulager, mais qui vont aussi soulager certaines habitations. Ça va servir la collectivité et le circuit.

Quels sont les aménagements prévus ?

On a constaté que certains réseaux d’égouttages n’étaient pas suffisants pour accueillir l’eau lors de fortes précipitations. Il faut donc changer certains tuyaux, avec des diamètres plus grands. On veut aussi créer un bassin d’orage en amont du circuit, de manière à retenir les eaux provisoirement, pour ne pas qu’elles soient rejetées directement dans le réseau et ne causent des problèmes. Il faudra aussi reconsolider certaines berges naturelles.

Quel est le budget pour ces travaux ?

Le budget total est de 4 687 795 euros. Il reprend le coût des travaux, mais aussi les frais d’étude, etc. Le subside maximum qu’on pourrait recevoir est de deux millions d’euros. La différence sera couverte par le Circuit.