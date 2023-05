Rendez-vous le 29 mai pour la 1re édition du festival Chic-Chac à Verviers

"Dans le cadre de son travail, le CRC a proposé plusieurs réunions intersectorielles, dont une autour de la musique. Des artistes plutôt orientés “arts de rue” ont expliqué qu’ils cherchaient des lieux pour être programmés, qu’il y avait des festivals qui s’organisaient un peu partout mais rien à Verviers", explique Audrey Bonhomme, directrice du centre culturel. L’art de rue a en effet l’avantage de bien fonctionner naturellement. "Les gens sont attirés par le visuel, le sans parole. Il n’y a pas de barrière de la langue. Dans une ville multiculturelle comme la nôtre, c’est intéressant." L’idée, ici, était également de ne pas marcher sur les plates-bandes d’autres festivals déjà présents dans la région (comme Soiron sur Scène, Fenêtre sur… à Theux ou encore Rue du Bocage à Herve).

Dès 13 h 30, les artistes, tous belges et mêlant théâtre, humour, marionnettes, poésie, acrobatie ou encore musique ( voir ci-contre), en mettront plein la vue au public, tous âges confondus. "Avec un second, voire un troisième, degré qui pourra être perçu par les parents. Notre pays a vraiment un terreau artistique très développé", estime Audrey Bonhomme.

Pour décorer le parc, le centre culturel et le CRC ont également fait appel à des artistes locaux, qui opteront pour des matériaux de récupération. "Dans une optique écoresponsable, il y aura aussi des toilettes sèches ", précise-t-elle.

À la recherche de bénévoles pour l’accueil

Le festival Chic-Chac lance également un appel aux bénévoles pour s’occuper de l’accueil à la fois des artistes (aménagement et la gestion des loges, aide au montage et démontage des structures, aide au placement du public avant les représentations…) et du public (information aux festivaliers et gestion des bars). "On a envie que les Verviétois puissent voir l’envers du décor et vivre les choses de l’intérieur", note Audrey Bonhomme. Toute personne intéressée peut envoyer un mail à cette adresse: claire.hennen@crc-belgique.be.

Rendez-vous le 29 mai pour la 1re édition du festival Chic-Chac à Verviers

Le Festival Chic-chac en détails

Le programme complet

– Folk Dandies (musique folk-rock), à 13 h 30 et 15 h 50

– La compagnie des Six Faux Nez avec le spectacle Fiammiferi, à 14 heures et 16 h 30

– La compagnie Rubis Cube, avec le spectacle En Scène et Bretelles, à 14 heures

– La compagnie BE FLAT (acrobatie et sport urbain), à 15 h 15 et 17 h 45

– La compagnie Ebadidon, avec le spectacle humoristique Cup of Tea, à 15 h 15 et 17 h 45

– Royales Marionnettes, avec le spectacle La Porte du diable, à 16 h 30

– La compagnie Pol et Freddy, avec le spectacle Cuypers VS Cuypers (jonglerie), à 19 h 30

En déambulation: Samy le Magicien et Laurent Vanderheyden (bulles)

Six scènes disctinctes

Six espaces ont été créés pour accueillir le public à proximité de la Chic-Chac: la scène Waouw (devant la Maison du tourisme Pays de Vesdre), la scène Cui-cui (à côté de la Maison du tourisme), la scène Vroum (située sur le parking de la piscine), la scène Clap-Clap (en face du Grand-Théâtre, près de la statue de Jean-Simon Renier), la scène Plouf (devant la piscine) et la scène Youpie (au cœur de la plaine de jeux).

Infos pratiques

Le festival Chic-Chac se veut gratuit et accessible à tous. L’ouverture du site est prévue de 13 à 20 h 30. Le passage d’un chapeau est prévu à l’issue de chaque représentation. Pour manger, les festivaliers pourront découvrir la cuisine du foodtruck "Le Domaine de la Bouhouille". Le bar sera tenu par la Brasserie de Verviers et le P2P. À la carte: des cocktails et des mocktails. Les commerces horeca aux alentours seront aussi ouverts pour l’occasion. Plus d’informations sur le www.chic-chac.be.