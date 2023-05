Le muguet reste la star du 1er mai: exemple chez Emyrose à Verviers

De quoi donner du travail à la fleuriste et à ses confrères. Si, comme bien d’autres denrées ces derniers temps, le muguet coûte un peu plus cher que l’année précédente, on veille ici à ce qu’il reste accessible aux clients, pour ainsi leur permettre de perpétuer la tradition. "Je propose des bouquets, des plantes mais aussi une collection de petits montages, détaille la jeune femme. Concrètement, ce sont les bouquets qui plaisent le plus aux clients." Ceux-ci sont accompagnés de roses, de freesias, de pois de senteur ou encore de renoncules. Des fleurs aux multiples couleurs qui viennent rehausser les fameuses clochettes blanches, symbolisant également le retour des beaux jours.

Comment conserver son bouquet longtemps ?

Élégant et parfumé, le muguet doit toutefois être chouchouté pour durer dans le temps. Émilie Pierreux le répète d’ailleurs à chaque personne qui arrive devant son comptoir. "Il faut toujours mettre le muguet dans de l’eau tiède, jamais dans de l’eau froide." Il est également conseillé de ne pas mettre d’eau sur les clochettes, au risque de les abîmer. "Dans l’idéal, il faut renouveler l’eau tous les deux jours et recouper les tiges en biseau avec un cutter ou, si vous n’en avez pas, un petit couteau bien aiguisé. Il pourra ainsi tenir facilement une semaine." Voilà qui est bien noté !