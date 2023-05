D’emblée, il a souhaité rappeler le soutien et la solidarité du syndicat à l’égard des travailleuses et travailleurs de Delhaize, "qui entament leur 8e semaine de lutte face à un employeur qui n’entend rien négocier". Christian Jacquemin regrette la tournure "scandaleuse", que prend ce conflit. "La direction utilise sans vergogne les tribunaux pour empêcher les travailleurs de se défendre, a-t-il lancé. Une justice de classe de plus en plus prégnante qui n’a de respect que pour les profits des entreprises puisqu’elle n’hésite pas à écrire dans ses ordonnances que les intérêts financiers du groupe Delhaize pèsent plus lourd que ceux des travailleurs."

Le président de la FGTB Verviers-Ostbelgien a pointé du doigt le MR et son projet de loi en faveur du droit du travail "qui n’existe pas dans la loi belge et qui permettrait une fois pour toutes d’interdire les piquets de grève". Il a aussi salué le réflexe des jeunes socialistes verviétois qui ont empêché la distribution de tracts d’un mouvement d’extrême droite sur la brocante de Pâques tout en appelant également le monde politique belge à revoir "ses comportements honteux". "Ce n’est pas en s’octroyant des privilèges et des pensions hors normes ou des sièges à 3 000 € que vous allez rendre confiance à celles et ceux qui vous élisent", estime Christian Jacquemin.

Il a attiré l’attention des militants sur le sous-financement des mutuelles et des organismes de paiement des allocations de chômage, sur les prochaines élections et sur la nécessité de l’abolition du statut de cohabitant. Enfin, il les a invités à la manifestation du 22 mai prochain, pour défendre le droit de grève.

Un hommage rendu à Michel Bordignon

Christian Jacquemin a ouvert son discours par l’annonce du décès, survenu ce mercredi 26 avril, de Michel Bordignon, ancien responsable de la CGSP de Verviers et ancien vice-président de la Régionale. "Il était un vrai militant de gauche, un camarade rouge sang. Il était également l’un des piliers de notre Régionale, un véritable frère de combat, un ami fidèle, a déclaré le président de la FGTB Verviers-Ostbelgien. Un de mes prédécesseurs m’avait dit un jour: “Tu sais Christian, les vrais syndicalistes sont aussi rares que les pandas”. Je peux affirmer aujourd’hui devant vous, sans que personne ne puisse me contredire, qu’il était de ceux-là." Christian Jacquemin lui a alors dédié le chant de l’Internationale, prévu en fin de cérémonie. "Toutes nos pensées iront vers toi et vers ta famille."

Après 40 ans de lutte sociale, Michel Bordignon avait pris sa retraite en 2016, à 61 ans. Sans pour autant renoncer à son implication syndicale.

Michel Bordignon, ancien responsable de la CGSP, s’est éteint le 26 avril, à l’âge de 67 ans ©ÉdA Philippe Labeye

Village associatif et gourmand, concert et activités pour les enfants

Au-delà des revendications syndicales, les militants et badauds ont également pu retrouver ce lundi, cour Fischer, un village des associations. Un bon moyen de s’informer des différents enjeux et de soutenir leurs actions, notamment en faveur des droits humains. La FGTB, les jeunes socialistes et le PTB étaient bien sûr aussi représentés parmi les exposants.

Les plus gastronomes ont, de leur côté, pu profiter de stands plus gourmands et proposant des mets aux saveurs multiculturelles. Plats africains, asiatiques, grillades… Il y en avait pour tous les palais.

Les nombreuses familles présentes ont aussi trouvé de quoi satisfaire les enfants. Deux châteaux gonflables étaient entre autres installés pour leur permettre de se dépenser pendant que les parents discutaient autour d’un verre. De plus, des jeux et des grimages étaient à leur disposition.

En début d’après-midi, le groupe verviétois The Detain est monté sur scène pour amener une petite touche festive supplémentaire à cet événement, qui se clôture à 18 heures.