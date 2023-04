Bientôt deux nouvelles liaisons cyclables sur le commune de Malmedy

Le projet est dans les sacoches depuis longtemps : lier les villages de Meiz et Burnenville (à la frontière avec Stavelot) au RAVeL L45 qui, dans cette zone, longe la Nationale 68. Un an après être passé chez la ministre Tellier, le dossier a subi une nouvelle avancée décisive jeudi 27 avril en séance du conseil communal malmédien, avec l’approbation des conditions et du mode de passation du marché. Son montant total est de 699 700 euros TVAC, en partie subsidié via "Wallonie cyclable".