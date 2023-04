Verviers : la ludothèque de Stembert a 35 ans !

Ce constat, il est toujours valable en 2023 et bien actuel avec les valeurs d’économie circulaire.

Les jeux de société, "cela plaît toujours et cela a même tendance à revenir", souligne la Stembertoise, qui est entourée de cinq bénévoles pour les permanences et reçoit l’aide d’une secrétaire et d’un comptable externes.

"On est au numéro 1 700 et quelque chose, au niveau des affiliés, mais on va dire qu’il y en a 450 qui viennent régulièrement. Au départ, c’étaient des habitants du quartier mais c’est vrai que cela s’élargit de plus en plus. Il y en a qui téléphonent même de Soumagne, par exemple. Ce sont pour la plupart des parents avec leurs enfants, des écoles, une association ou l’autre. Les enfants qui venaient tout au début viennent maintenant avec leurs enfants, ce qui nous fait bien plaisir. Puis, on a des jeunes, entre 20 et 25 ans, qui viennent pour des soirées jeux de société."

C’est qu’en trois décennies, la ludothèque a bien grandi, elle est passée de 300 boîtes à plus de 2 400, classées par âge et équipées d’une fiche pour inventorier leurs pièces à chaque retour de location. Certains classiques ont traversé les générations mais l’offre évolue dans tous les sens, que ce soit pour apprendre ou s’amuser. "Tous les mois, des nouveaux jeux sortent, au moins huit à chaque fois. Et les jeux qui s’abîment, ceux qui sont trop vieux ou ceux qui restent trop longtemps sur les étagères sont retirés."

Parmi cette vaste collection, on trouve également plus de 80 jeux géants, dont sont friandes les écoles. Les jeux d’ambiance sont ceux les plus empruntés ou encore ceux pour l’apprentissage des petits.

La ludothèque possède toute une gamme de jeux spécialisés réalisés par des professionnels, logopèdes, psychiatres, qui peuvent aussi se jouer en famille.

Depuis cette année, l’ASBL a finalement complété ses animations-jeux pour les enfants entre 6 et 12 ans (le dernier samedi du mois) par "l’heure du conte" pour les 3 à 6 ans, (le 2e samedi du mois). "Au départ, on avait une bibliothèque, mais ça ne marchait pas. Donc on a juste gardé une petite collection à l’étage. On s’est aussi rendus compte que l’on n’avait pas grand-chose à proposer pour les petits. Les jeux de société pour les petits, c’est compliqué !"