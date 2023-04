Verviers: il frappe sa voisine

Le 15 mars 2019, il aurait attendu la dame dans un couloir et lui aurait porté un coup de poing à l’œil gauche. "Sur la tête de ma mère, je n’ai jamais touché X." L’homme semble avoir besoin de contacts avec les dames… Même si celles-ci ne sont pas du tout demandeuses… C’est ainsi qu’il s’est épris d’une assistante sociale qui se chargeait de son cas. Il l’a inondée de messages électroniques pour lui déclarer sa flamme et s’est rendu sur son lieu de travail. Des initiatives qui n’ont pas du tout été appréciées par la jeune femme. Le parquet général lui reprochait également d’avoir commis des attouchements et des insultes sur une dame croisée en rue.

Trouble mental grave

Celle-ci a expliqué qu’alors qu’elle déambulait dans les rues, le suspect se trouvait derrière elle lorsqu’il l’a saisie par les épaules avant de lui presser le sein droit. Il lui aurait dit: "Je te parle, ça t’apprendra pour la prochaine fois, s… !”" Le suspect a fait des aveux partiels. "Je l’ai attrapée par l’épaule. Je ne sais pas si c’est un accident, ma main a glissé sur son sein. Je ne l’ai pas traitée de s…" Les faits ont été filmés par une caméra de surveillance. La cour a estimé que le prévenu était atteint d’un trouble mental grave qui a aboli son discernement au moment des faits et qu’il était toujours dans cet état. La cour a donc décidé de prononcer l’internement de l’intéressé.