Une visite inédite du chantier de la piscine de Spa

"Au niveau de la Régie communale autonome (NDLR: qui gère l’infrastructure), nous avions ce souhait d’ouvrir le chantier au public depuis plusieurs mois, explique Charlotte Guyot-Stevens, présidente de la RCA et échevine des Finances (MR). En discutant avec les entreprises en charge des travaux (ACH Construct et Wust), ils nous ont expliqué que cela pouvait se faire durant la journée “chantiers ouverts”, en mai. On est donc resté sur cette option."

De 10 à 17 h, les participants auront donc la possibilité de se balader, gratuitement, dans le tout nouveau bâtiment conçu pour accueillir les bassins. "Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour la visite, précise-t-elle. Nous essayerons tout de même de faire des groupes pour qu’il y ait à chaque fois quelqu’un pour expliquer et les guider."

Il est toutefois recommandé de porter des chaussures adéquates pour cette visite.

Le timing est respecté

Au niveau des travaux, les différentes phases avancent bien. "On est dans le timing", assure Charlotte Guyot-Stevens. L’ouverture de la piscine intérieure est donc toujours prévue pour l’automne. Actuellement, l’heure est à l’aménagement des trois bassins et des locaux "Ils sont actuellement en train de carreler les vestiaires, la cafétéria et les salles de réunion et bureaux. Tout ça est en train de prendre forme." Le toboggan doit encore être placé, tout comme le bassin de réception.

Les dates de la rénovation du bassin extérieur, elle, restent encore un peu floues. "On aimerait pouvoir démarrer le chantier avant le mois d’août mais il y a encore tout un volet administratif qui doit être réglé", note l’échevine. Quant à l’avenir du bâtiment qui accueillait jusqu’ici la piscine, et qui se faisait trop vieux, il est encore trop tôt pour se prononcer. "En l’absence de direction au sein de la RCA – il n’y a plus de directeur depuis presqu’un an – on se concentre uniquement sur le chantier de la piscine intérieure et extérieure. C’est notre priorité. Quand il y aura une nouvelle direction, nous plancherons sur l’affectation de l’ancien bassin. Nous ne voulons pas qu’il reste inoccupé ", conclut Charlotte Guyot-Stevens.

