Le château d’Ottomont en fête ce dimanche à Dison (photos + vidéo)

La fête dans le parc du château d’Ottomont. ©-eda LC

Et pour cette première édition, qui aurait normalement dû voir le jour en octobre 2021 et qui avait été reportée suite aux inondations, le public était au rendez-vous. "Il y a plus de monde qu’on ne pensait. Le soleil a réussi à trouver la route entre les nuages donc c’est super", précise Ouda El Mjiyad, chargée de projets à l’ADL.

Aurélie, une habitante de Verviers, est venue profiter de cette journée avec ses deux filles, qui ont pu se faire grimer, assister à une démonstration de rapaces, participer à une activité proposée par la bibliothèque de Dison et fabriquer des produits ménagers maison. "C’est très chouette comme événement, ça nous permet de découvrir des producteurs locaux et de profiter de différentes animations", note-t-elle, dans un sourire.