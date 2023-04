Ces deux dernières semaines, le directeur du Tour de France et du département cycliste d’ASO, Christian Prudhomme, a découvert le vaste panel des produits du terroir du Plateau de Herve. Tout d’abord à la Cavalcade lors du lundi de Pâques. Ensuite, le soir avant la Flèche wallonne, avec "une soirée d’une tristesse dramatique" (NDLR: lire au second degré) vécue en compagnie de son guide local, Pierre-Yves Jeholet. Et de même lancer que le fromage de Herve "surclasse le Munster que je dégustais lors de mon enfance". De quoi marquer des points auprès des Herviens qui espèrent revoir les cyclistes et le sympathique responsable français, tant à la Cavalcade que, pourquoi pas, lors du retour de la Flèche wallonne. Voire le Tour de France ?

Des fantômes à Thimister ?

Ce lundi soir, le conseil communal de Thimister-Clermont se tenait pour la 2e fois au sein de sa nouvelle salle et des locaux tout neufs de l’administration. Visiblement, la technologie audiovisuelle n’était pas encore 100% au point, car les spectateurs de la séance sur Facebook ont eu droit au son, mais pas à l’image. La caméra fonctionnait mais la diffusion en direct non, laissant apercevoir les chaises vides avant le début de la réunion. Cette scène, assez cocasse, a pas mal amusé les élus communaux. Tandis que certains partageaient des pistes de solution… d’autres riaient de la situation. "Pour ceux qui nous regardent, ce n’est pas un conseil communal fantôme. Même si nous ne sommes pas sur l’image, nous sommes bien présents", s’en allait ainsi ce membre.

Dossier stationnement à l’arrêt

Tiens, on ne parle plus de la reprise de la gestion du stationnement public par la Ville de Verviers. Elle a tant fait couler de salive et d’encre depuis l’annonce du nouveau plan, avec un élargissement des zones bleues ou payantes. C’était en janvier, avec une présentation en solo de l’échevin de la Mobilité, Amaury Deltour (MR). Il fallait aller vite, soi-disant, pour boucler le dossier, dans la perspective de la reprise par la Ville le 21 août prochain. Sauf que cette vaste extension des zones réglementées a été sabordée. Depuis le conseil communal de janvier, l’échevin promet à chaque fois de revenir avec un (nouveau) plan qui tiendrait la route. Les mois passent et toujours rien.

Toujours des rebondissements à Pepinster

Décidément, les conseils communaux pepins réservent souvent des twists inattendus aux spectateurs et journalistes qui y assistent. Lundi, ce sont les trois élus socialistes de Vivre Pepinster qui ont créé la surprise en quittant l’assemblée en début de séance publique. Ceux-ci ont ainsi voulu protester contre des difficultés d’accès aux dossiers administratifs pour préparer les conseils. Une situation dont ils avaient déjà fait part auparavant. À quoi doit-on s’attendre le mois prochain ?