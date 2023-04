Dison: Ginette donne rendez-vous à 50 créateurs

"On accueillera 50 créateurs, dont 15 qui n’ont jamais participé au marché", indique Françoise Drèze, organisatrice. Proche de la fête des mères, des communions et autres fêtes laïques, cette édition fera notamment la part belle aux articles personnalisables. Chez Mé-mots, de Verviers, on propose par exemple d’imprimer le dessin d’un enfant sur une tasse, un totebag ou encore des sets de table.

Parmi les exposants originaires de la région verviétoise, on retrouvera également la famille de voyageurs à l’origine des guides touristiques Escapale, l’Atelier Magic Beam, qui créée des accessoires pour nos animaux à quatre pattes, Woodi’z et ses créations en bois, les vêtements pour enfants et adultes de Flying Cat, les savons de Kalibri ou encore les bougies de Hozë.

En voilà de bons prétextes pour soutenir une fois de plus ces artisans locaux qui ont de l’or au bout des doigts et se feront un plaisir d’échanger sur leur savoir-faire avec les visiteurs. "Acheter des créations ne coûte pas vraiment plus cher et on fait vivre un réseau local. C’est important de continuer à soutenir ces créateurs", martèle Françoise Drèze.

Entrée gratuite. Retrouvez Ginette sur Facebook.