City Mall: Écolo veut que la Ville de Verviers dise "stop"

Démolitions de part et d’autre de la rivière: les galeries Voos à l’avant-plan, la rue Spintay en arrière-plan. Avent l’ancien magasin Au Printemps, prochainement. ©ÉdA Fr.D.

Quant à l’autre partie du périmètre de revitalisation initial, sur la rive gauche de la Vesdre, depuis le pont des Récollets, entre la rivière et la rue du Brou, plus aucune nouvelle depuis son annonce d’un nouveau projet, en décembre 2021, avec un quartier mêlant logements et magasins, au lieu du centre commercial.

"Qu’on arrête de perdre du temps, que ce soit avec le collège communal qui dit qu’il y a un dialogue avec le promoteur mais qui est incapable de dire ce qu’il veut dans cette zone (NDLR: en rive gauche, où les galeries Voos sont en cours de démolition, avant que ce soit l’ancien Printemps) ou que ce soit avec le promoteur, qui a été incapable de construire quoi que ce soit", lance Hajib El Hajjaji.

Nombreux manquements

En plus de l’absence du moindre début de commencement de réalisation concrète, le chef de file Écolo pointe d’autres et nombreux manquements dans le chef de City Mall. Notamment au niveau de "la sécurité publique" avec ses biens immobiliers "qu’il laisse pourrir ou qu’il a démolis… mais seulement après y avoir été contraint par la Ville, pour cause de sécurité". Il y a aussi de "sa dette financière envers la Ville, qui se monte maintenant à 2 millions d’euros" de taxes… et "il faudra discuter de sanctions financières", ajoute Hajib El Hajjaji, histoire que cette dette ne tombe pas à l’eau.

Enfin, City Mall n’a jamais déposé les 3 millions d’euros de cautionnement bancaire pour garantir principalement l’achat des espaces publics nécessaires à son projet de centre commercial (la rue du Marteau, le quai Jacques Brel, la trémie, le parking de la rue Henri Hurard). Alors que c’était spécifié contractuellement, par convention.

Écolo estime d’ailleurs que toutes les conventions liant la Ville de Verviers et City Mall sont devenues caduques, au vu des manquements qu’il souligne et aussi par le fait qu’elles avaient été prises dans le cadre d’un projet de revitalisation urbaine avec un projet dont le permis est désormais venu à échéance et qui n’existe donc plus.

Une vue panoramique du "périmètre de revitalisation Spintay", de part et d’autre de la Vesdre, avec ses zones démolies… mais sans plus. ©ÉdA Fr.D.

"Qu’on arrête de faire croire aux Verviétois – dont les commerçants, qui sont de véritables survivants – qu’il va y avoir quelque chose de réalisé. Après 20 années qui ont abouti à un échec total, les Verviétois ne peuvent plus subir les affres du temps, les tergiversations. Aujourd’hui, Verviers peut reprendre sa liberté. Qu’on ne nous dise plus que c’est City Mall ou rien. Ce promoteur est certes propriétaire de biens fonciers mais pas de l’ensemble de la zone, des espaces publics dont la situation a changé avec les inondations, lesquelles amènent à en faire des espaces résilients."

La suite au conseil communal de lundi prochain.