Félicités par les édiles communaux, ils ont pu ensuite se remémorer des souvenirs dans une vidéo surprise concoctée par la famille et ponctuée de nombreux messages de félicitations. Établis depuis 1963 dans le petit village de Charneux à Jalhay, Claire s’est consacrée à leurs sept enfants puis à leurs petits-enfants. Passionnée de nature, elle a ensuite arpenté chemins, fagne et forêts pour étudier les plantes et les fleurs et consigner le tout dans de petits carnets qu’elle consulte encore très souvent pour faire travailler sa mémoire.

Marcel, exploitant forestier, a trouvé son bonheur au volant de son camion en transportant les grumes vers les scieries et charbonnages. On le croise encore régulièrement sur les routes. Il aime également encourager l’équipe de football jalhaytoise qu’il suit le dimanche après-midi.

Félicitation à eux, et à cette belle et grande famille.