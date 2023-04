Vous avez sûrement déjà entendu parler de Trendy Foods. Vous avez probablement vu, à de nombreuses reprises, les camions blancs et rouges de l’entreprise verviétoise arpenter les routes belges. Mais est-ce que vous savez précisément en quoi consiste son travail ? "Nous sommes grossistes en alimentation, tabac et produits non alimentaires, résume Francis Plunus, administrateur délégué de Trendy Foods. Nous proposons nos produits dans les commerces de proximité, les stations-service, les aéroports ou encore dans les cinémas."

Bref, Trendy Foods est partout. Tellement partout que le chiffre d’affaires de l’entreprise s’élevait, en 2022, à 1,5 milliard d’euros. Pas trop mal comme résultat.

Pourtant, Trendy Foods n’a pas toujours été la grosse entreprise que l’on connaît. Pas du tout, même. "Quand je suis rentré dans la société, en 1993, notre chiffre d’affaires s’élevait à 25 millions, se remémore Francis Plunus. Et c’était en francs !"

Et quand la société, qui ne s’appelait initialement pas Trendy Foods, a été fondée, c’était encore une autre histoire. "Elle a été créée en 1970 par six grossistes, dont mon père, qui ont décidé de s’associer pour bénéficier d’une meilleure force d’achat." Et encore, quand on parle de grossistes, "ils fournissaient les boulangeries, librairies et magasins de quartier en boissons et confiseries". Bref, on est bien loin de la société qui s’est vue remettre, en 2021, le prix de Super Gazelle en province de Liège, qui récompense l’entreprise qui a enregistré la plus forte croissance en 10 ans.

Une croissance exceptionnelle

La raison de cette croissance exceptionnelle ? Une politique qui a, entre 2002 et 2010, consisté à racheter d’autres grossistes. "En procédant de la sorte, nous avons pu nous installer dans tout le pays. Nous avons également repris une entreprise qui était spécialisée dans le conditionnement."

Et puis, entre 2011 et 2019, Trendy Foods a plutôt misé sur l’expansion. "Nous avons commencé à nous digitaliser. Nos commerciaux ont par exemple été équipés de tablettes intelligentes, qui adaptaient le catalogue en fonction du profil des clients. À cette époque, nous avons également commencé à vendre des produits frais."

Complètement à l’opposé des produits frais, Trendy Foods s’est aussi lancée dans le non alimentaire. "On propose, par exemple, des plaquettes de parfum pour les voitures ou des accessoires téléphoniques, comme des chargeurs."

Autre nouveauté de la décennie précédente: "On a aussi décidé de collaborer avec la collectivité. On est aujourd’hui présents dans les hôpitaux, les maisons de repos et les centres de vacances."

La diversification comme stratégie

En fait, on pourrait résumer la stratégie de croissance de Trendy Foods en seul mot: la diversification. "Au fur et à mesure des années, on a proposé de plus en plus de produits différents, tout en touchant de nouveaux clients."

Et puis, dernièrement, l’entreprise s’est plutôt concentrée sur l’amélioration de son efficience. "Nous nous sommes également installés dans notre nouveau centre de distribution au Luxembourg."

Et d’ailleurs, en parlant de déménagement, Trendy Foods compte bientôt quitter Petit-Rechain. "On s’installera en août dans un nouveau dépôt, qui se trouve dans le zoning des Hauts Sarts (NDLR: sur les hauteurs de Liège). On se sentait un peu à l’étroit dans notre dépôt actuel."

Une situation relativement compréhensible pour une entreprise qui réalise un chiffre d’affaires annuel d’1,5 milliard d’euros.