Coup de projecteur sur les paysages du Plateau de Herve

En journée, elle se déplacera ainsi avec ses chevaux de village en village: Aubel (le 30 avril), Plombières (le 1er mai), Thimister-Clermont (le 2 mai), Herve (le 3 mai), Dalhem (le 4 mai) et Visé (le 5 mai). "Les habitants sont chaleureusement invités à les rejoindre pour parcourir un bout de chemin avec eux et (re)découvrir les sentiers qui sillonnent notre région", précisent les organisateurs. Cet événement est le fruit encore une fois d’une belle collaboration entre six bibliothèques du Plateau. Le GAL et la maison du tourisme du Pays de Herve sont ensuite venus agrémenter ce fil conducteur d’une myriade d’activités gratuites pour promouvoir la région à travers les richesses de ses paysages. Visite du verger conservatoire à Aubel, atelier photo "Comment photographier un paysage avec mon smartphone", apéros champêtres, balade paysagère, après-midi ludique ou encore ateliers de rencontre avec les chevaux de la compagnie,… sont ainsi proposés gratuitement les après-midi. "La convivialité et la rencontre seront au cœur du projet !"

Infos et réservation (obligatoire): paysdeherve.be/ 087 69 31 70. Le spectacle est payant, au prix de 6 euros pour les adultes.