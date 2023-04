Anna Renouprez et "La Fille qui chantait la nuit", à voir à Verviers

Ici, pas de grands airs d’opéra au programme mais plutôt des morceaux de chanteuses du pavé parisien, telles Fréhel et Damia, personnages chers au cœur d’Anna Renouprez. "J’ai toujours apprécié ce répertoire. Adolescente, pour gagner des petits sous, je faisais des imitations de Piaf et de Barbara dans un café qui se trouvait à quelques pas du théâtre du Peigné justement", se souvient celle qui se tourne désormais davantage vers le théâtre et l’écriture. Des chansons de femmes qui racontent la vie, aussi dure soit-elle. "Malgré un quotidien sordide, ce sont des personnes qui sont profondément résilientes. Des femmes qui ne demandent rien à personne et qui y vont."

Pour ce spectacle, Anna Renouprez s’est entourée du trio multi-instrumentiste composé de Lionel Maulus, David Maulus et de Patrick Vassort, tout droit venus d’Auvergne, en France, et rencontrés lors d’une croisière vers le Pôle Nord – cela ne s’invente pas. "Je rêvais de pouvoir travailler ce répertoire avec eux."

L’histoire prend place en janvier 1948. La chanteuse de cabaret est alors devenue célèbre. "À partir de la deuxième chanson, ce qui devait être un tour de chant tout ce qui a de plus normal sort des rails. La Fille confie au public des détails de sa vie qui ne sont pas du goût de ses camarades et les choses dégénèrent joyeusement. Là, le public va se rendre compte qu’il n’a pas réellement affaire à des enfants de chœur", synthétise Anna Renouprez. Des récits qui suscitent immanquablement des rires, de l’émotion, voire quelques larmes, au sein du public.

Jouer ce spectacle, produit par la Ferme du Biéreau, au théâtre du Peigné a d’autant plus de sens pour la Verviétoise. "Ce lieu, ce théâtre, a été construit dans les années 20. Il est resté dans son jus. Les frères Joseph et Christophe Mourad ont eu la saluable idée de le restaurer. On ne pouvait pas rêver mieux comme écrin", lance l’artiste.

«Una storia italiana», un spectacle pour les 70 ans de la Casa Nostra

Anna Renouprez prépare aussi un nouveau spectacle musical autour de chansons populaires italiennes.

Les projets ne manquent décidément pas pour Anna Renouprez. Celle-ci planche en effet actuellement sur un autre spectacle, baptisé Una storia italiana et dans lequel s’entremêlent ses origines verviétoises et son amour pour l’Italie, où elle a beaucoup vécu et qu’elle considère comme sa patrie d’adoption. Imaginée à l’occasion du 70e anniversaire de la Casa Nostra de Verviers, c’est tout naturellement au sein de ce cercle culturel que l’histoire se déroulera.

Le spectacle sera créé le 30 septembre dans la salle du Tremplin à Dison. ©D.R.

«Trois artistes italiens se retrouvent 8 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en Belgique. Le jour de l’ouverture de la Casa Nostra (NDLR : en septembre 1953), ils ont l’après-midi pour répéter un concert qu’ils donneront un peu plus tard mais cela ne se passe pas comme l’avait prévu le violoncelliste Domenico. En effet, les deux femmes, ayant appartenu à des camps opposés se reconnaissent…», résume rapidement Anna Renouprez. Entrecoupée de chansons populaires italiennes, cette pièce traite entre autres de la situation de l’artiste en temps de régime totalitaire. «Et de ce que cela imprime sur nous.» L’artiste l’assure, il s’agit ici aussi, comme avec Une fille qui chantait la nuit, d’un spectacle «feel good». «Même si on y aborde des sujets compliqués.» Une sorte de théâtre de guérison, qu’Anna Renouprez apprécie particulièrement. «Les protagonistes guérissent de quelque chose et le spectateur fait ce chemin aussi par rapport à ce qui l’a blessé, touché», estime-t-elle.

Mis en scène par le dramaturge et comédien Éric De Staercke (fondateur du Théâtre loyal du Trac, qui produit cette œuvre), Una storia italiana rassemblera sur scène Anna Renouprez, au chant, Déborah Travaini, au violon, et Bruno Ispiola, au violoncelle. Aidé par le centre culturel de Dison, le spectacle sera officiellement créé le 30 septembre 2023 au Tremplin. Il peut également compter sur le soutien du Consulat honoraire d’Italie à Liège ainsi que de la fondazione Euritalia. D’autres dates sont d’ores et déjà prévues au centre culturel Les Tréteaux, à Visé, le 30 octobre 2023, ainsi qu’au festival Paroles d’hommes, dans le cadre de l’édition 2024, ces deux institutions étant partenaires du spectacle.