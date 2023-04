L’école Saint-Nicolas, à Stembert, a enfin plus d’espace

Lancé en 2017, au terme du 125e anniversaire de l’établissement, le projet a véritablement démarré en août 2021. "On a débuté par la construction du nouveau hall, rappelle Robert Léonard, président du pouvoir organisateur et président de l’entité des écoles fondamentales libres de Verviers et Limbourg. En parallèle, on a fait tous les travaux d’acoustique dans les classes de maternelle."

Ensuite, toute l’électricité ainsi que les sanitaires ont été remis à neuf. "Nous tenions à ce que l’école soit vraiment en ordre par rapport aux dernières conformités", précise-t-il. De l’éclairage LED a aussi été installé dans tous les bâtiments. "Cela nous permet de faire des économies d’énergie." Et cela se marque déjà. "On fait déjà une économie d’à peu près 30%", indique Robert Léonard. Le budget total des travaux était au départ estimé à 1 200 000 €, subsidié à hauteur de 750 000 € par la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Le reste a été financé par nous, tenant compte que, pendant nos travaux, nous avons dû, comme tous, subir la guerre en Ukraine et l’augmentation de coûts. Cela nous a donc fait augmenter le budget de départ."

Manu Defroidmont, directrice, et Robert Léonard, président du PO, sont heureux de voir le bout de ce chantier d’envergure. ©EdA J.Wo.

Une salle de gym au top

Le nouveau hall de gym est déjà utilisé par les élèves depuis la rentrée. D’une superficie de 500 m2, il offre tout le confort nécessaire ainsi que des vestiaires séparés pour les filles et les garçons et un local de rangement. "Deux douches y ont aussi été placées, tout comme un WC pour personnes à mobilité réduite." Le bâtiment est également doté d’un nouveau préau, aux tons peps.

L’ancienne salle de gym a, quant à elle, été transformée et divisée en trois réfectoires grâce à des cloisons amovibles. "En ouvrant tout, on conserve un bel espace pour les fêtes." Pas évident toutefois de conjuguer école et chantier. "On a parfois dû s’organiser, confie Manu Defroidmont. I l y a eu quelques nuisances sonores mais le résultat en valait la peine. Cela nous a poussés à sortir un peu plus et à faire l’école du dehors. Des habitudes qui perdurent aujourd’hui. En tout cas, nous avons toujours trouvé des solutions et tout le monde a fait preuve de bonne volonté." Il ne reste maintenant plus qu’à en profiter !

L’inauguration officielle prévue le 21 avril

Pour célébrer l’aboutissement de ce projet, la direction de l’école Saint-Nicolas et le pouvoir organisateur sont bien décidés à marquer le coup. "C’était important pour nous de le faire", note Robert Léonard.

Une inauguration officielle des nouveaux espaces se tiendra donc le vendredi 21 avril 2023 à 18 heures. L’occasion pour eux d’inviter les enseignants, les directeurs des autres écoles de l’entité, les anciens membres du personnel mais aussi toutes les personnes qui gravitent au quotidien autour de l’établissement scolaire. Une visite guidée des lieux sera évidemment proposée aux participants.