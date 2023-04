La Flèche bleue, un club de gym en plein essor

"On encadre environ 125 jeunes de Hombourg (principalement) mais aussi de Plombières, Montzen ou Sippenaeken. On a 190 inscriptions dans les différents cours, mais certains suivent plusieurs cours. Et on s’adresse aux jeunes de 2,5 ans à 16 ans, avec une section adulte (pour les dames) qui a vu le jour voici deux ans", souligne Jean-Pierre Lambiet, responsable d’un équipage d’une quinzaine de membres. Des "cabin crew" qui sont focus sur la prochaine destination: le 30e gala pour lequel s’envoleront membres et passagers ce samedi 15 avril dès 19h (embarquement dès 18 h, salle St-Joseph rue du Cheval Blanc). Le thème, vous l’aurez compris, s’orientera sur les voyages, autour du monde et dans le temps. "Chaque section présentera son numéro, tant les gymnastes (petits et grands) que les danseuses ou la section de tumbling. Chaque section nous proposera un horizon différent. C’est souvent un moment festif qui permet aux enfants de présenter le travail de l’année aux familles. On a la chance de pouvoir compter sur la disponibilité et l’aide des monitrices sans qui le club ne serait pas ce qu’il est, ce sont elles qui portent le club, qui sont à la manœuvre", insiste Jean-Pierre Lambiet, qui se réjouit de l’évolution du club ces dernières années. "Le club a été redynamisé il y a quelques années, et les réseaux sociaux nous aident pour cela. La qualité des monitrices (NDLR: Chloé et Camille Belboom, sans oublier les Julie, Debbie, Camille D., Juliette…) , qui sont formées et ont les diplômes en rapport, est essentielle. Nous avons aussi la chance d’avoir des athlètes d’un certain niveau, des profs de gym, etc. Ce sont des valeurs ajoutées. Outre la danse pour petits et grands, le tumbling est arrivé depuis peu au club, c’est un petit plus (NDLR: avant de sauter avec davantage d’espace à Welkenraedt, qui va se doter d’une salle dédiée au tumbling) . Grâce à la motivation de nos monitrices, nous proposons aussi désormais des stages pendant les congés scolaires (NDLR: le prochain se tiendra du 8 au 12 mai) , pour nos membres mais aussi d’autres enfants selon les places. Tout cela se développe."

La nouvelle salle pour fin 2024

Actuellement, les entraînements se déroulent au Cercle, rue Belven, et au sein de la salle de gym de l’école communale. La nouvelle structure de celle-ci, justement, sort de terre. Les enfants devraient pouvoir en profiter pour la rentrée de septembre 2024, et le club se focalise aussi sur l’échéance des 15 prochains mois. "On a été associé à la réflexion pour la salle de gym, afin d’avoir une structure plus adaptée, reconnaît Jean-Pierre Lambiet. On nous a questionnés, on a demandé notre avis. On aura plus d’espace, mais aussi un local de rangement. Le soutien de la commune est positif (NDLR: un autre climat que celui des années 90) , l’outil sera plus moderne, plus adapté. Ce sera un nouvel élan." Un nouvel embarquement pour une autre destination. Mais avant cela, que les Hombourgeois profitent déjà du voyage prévu ce samedi 15 avril, dernier (r) appel !