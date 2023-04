Maintien de la crèche KiddyChouette à Verviers: des pistes de solution mais toujours du flou

Deux semaines plus tard, grâce, entre autres, à la médiatisation de leur action et à l’interpellation du monde politique et de l’ONE (Office de la naissance et de l’enfance), quelques avancées positives ont pu voir le jour.

Plusieurs réunions ont notamment été organisées entre la direction de KiddyChouette et l’ONE, le lundi 3 avril et ce mardi 11 avril, ainsi qu’avec la ministre wallonne de l’Enfance Bénédicte Linard (Écolo), le vendredi 7 avril, afin d’analyser les difficultés rencontrées mais aussi d’étudier d’autres pistes pour la suite. "L’ONE s’est engagé à apporter une aide pour salarier le personnel (NDLR: qui était sous statut indépendant jusqu’ici) jusqu’à la fin du préavis", explique Cécile Foguenne, la directrice. Cela permet donc d’assurer une ouverture de la crèche jusqu’au 30 juin. Une bonne nouvelle puisque le départ de plusieurs puéricultrices ces derniers jours faisait craindre une fermeture prématurée des lieux. Une augmentation du prix par jour pourrait aussi être envisagée mais tout cela est encore en discussion.

Qu’en sera-t-il de la suite ? L’avenir s’écrit hélas toujours en pointillé pour KiddyChouette. Une autre réunion est prévue dans les prochains jours avec l’ONE. "Il reste tout de même beaucoup d’incertitudes et la situation reste vague. Mais on y croit toujours", confie la directrice. Celle-ci pourra en tout cas compter jusqu’au bout sur l’appui des parents, qui, eux aussi, gardent espoir.

Matthieu Daele (Écolo) et Stéphanie Cortisse (MR) ont interrogé la ministre

Ce mardi, les députés Stéphanie Cortisse et Matthieu Daele ont fait part de leurs inquiétudes à la ministre Linard.

Les deux députés continueront de suivre ce dossier avec attention. ©D.R.

Interpellés par des parents, la députée verviétoise Stéphanie Cortisse (MR) et le député theutois Matthieu Daele (Écolo) ont profité d’une commission, ce mardi, pour questionner la ministre de l’Enfance Bénédicte Linard sur la fermeture de KiddyChouette.

Celle-ci a confirmé à Stéphanie Cortisse "que les échanges se poursuivent encore et vont continuer de se poursuivre cette semaine avec les parties prenantes pour entrevoir toutes les possibilités et les pistes à venir." En ce qui concerne la recherche de places dans d’autres milieux d’accueil, la ministre a annoncé qu’une autorisation avait été délivrée jeudi dernier pour permettre l’extension de capacité d’une crèche non subventionnée de l’arrondissement, afin d’accueillir 7 enfants supplémentaires. À cela s’ajoutera l’installation d’une accueillante à Theux en mai et l’ouverture d’une crèche de 49 places en fin d’année. "Ce pouvoir organisateur a d’ores et déjà pris en compte l’inscription d’enfants actuellement accueillis par KiddyChouette", précise-t-elle.

Bénédicte Linard a aussi évoqué le nouveau dispositif dont le projet d’arrêté a été adopté en première lecture jeudi 6 avril. "À mon initiative, la réglementation sera prochainement adaptée pour pérenniser ce mécanisme et venir en aide aux structures en difficulté (pour le moment ce sont des structures privées non subventionnées) et mettre en place aussi des incitants à la reprise en cas de faillite."

Le cas de la crèche Les petits chats à Stavelot, qui doit aussi fermer, a également été mentionné. "Il s’agit ici d’une situation différente avec un milieu d’accueil qui manifestement peine à avoir des inscrits ce qui met la viabilité du milieu d’accueil en péril." Les parents concernés ont déjà trouvé une solution.

Stéphanie Cortisse estime que l’ONE devrait être "plus proactif". "Cela nécessite plus de flexibilité et plus de souplesse dans les actions qui peuvent être entreprises par l’ONE, dit-elle. Par rapport à KiddyChouette, je note que son avenir est assuré jusqu’au 30 juin, mais pas encore au-delà." Une remarque aussi formulée par Matthieu Daele. "Les questions restent là quant à une poursuite de l’activité et les marges de manœuvre sont limitées", pointe-t-il.