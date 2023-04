Les Batticiens de l’ATB remportent le Herve King (photos)

La finale a départagé les quatre meilleures équipes autour d’une dégustation un peu spéciale du Herve. "Celui qui mange ne peut rien faire avec ses bras, un autre derrière lui découpe le fromage et lui met en bouche les yeux bandés et un troisième les guide par la voix, forcément c’est un peu plus compliqué !", conclut Nicole Roumans, secrétaire de la confrérie du Herve.

À l’issue du concours, la jeunesse de Bruyères a remis à contrecœur le trophée à l’Accueil touristique de Battice. "Il commençait à prendre trop de place chez nous, on vous le laisse mais on sera prêts à le récupérer l’année prochaine !", a lancé le capitaine. Les Batalas de Nantes et le QG ont quant à eux remporté le prix de l’ambiance: les capitaines ont reçu l’équivalent de leur poids (instruments compris)… en bière !